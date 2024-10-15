Враг снова атаковал Никопольщину: попал дроном-камикадзе и бил из РСЗО "Град"
В ночь на 15 октября 2024 года войска РФ продолжали обстреливать Никопольщину Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Агрессор терроризировал Никопольщину. Сначала попал дроном-камикадзе по райцентру. Затем ударил из РСЗО "Град" по Червоногригорьевской громаде. К счастью, никто не пострадал", - отметил он.
Также Лысак информирует, что вражеские атаки прекратились около полуночи. После этого в районе и по области - без вражеских ударов.
Как сообщалось, 14 октября россияне атаковали Никополь беспилотниками в течение дня: повреждены санаторий, пятиэтажка и частные дома.
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