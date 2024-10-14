Россияне атаковали Никополь беспилотниками в течение дня: поврежден санаторий, пятиэтажка и частные дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

14 октября российская армия атаковала Никополь на Днепропетровщине, применяя беспилотники.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"С них оккупанты сбрасывали боеприпасы. Атаковали и дронами-камикадзе. Повреждены санаторий, пятиэтажка, 3 частных дома, авто, линия электропередач", - отметил руководитель администрации.

По его словам, люди не пострадали.







Смотрите также: В течение дня оккупанты четырежды атаковали Никополь, повреждены автомобили. ФОТОрепортаж