Россияне атаковали Никополь беспилотниками в течение дня: поврежден санаторий, пятиэтажка и частные дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
14 октября российская армия атаковала Никополь на Днепропетровщине, применяя беспилотники.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"С них оккупанты сбрасывали боеприпасы. Атаковали и дронами-камикадзе. Повреждены санаторий, пятиэтажка, 3 частных дома, авто, линия электропередач", - отметил руководитель администрации.
По его словам, люди не пострадали.
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