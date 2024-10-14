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Росіяни атакували Нікополь безпілотниками протягом дня: пошкоджені санаторій, п’ятиповерхівка та приватні будинки. ФОТОрепортаж

14 жовтня російська армія атакувала Нікополь на Дніпропетровщині, застосовуючи безпілотники.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"З них окупанти скидали боєприпаси. Поцілили й дронами-камікадзе. Пошкоджені санаторій, п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, авто, лінія електропередач", - зазначив керівник адміністрації.

За його словами, люди не постраждили.

Обстріли Нікополя 14 жовтня
Наслідки російських ударів по Нікополю
Автомобіль пошкоджений російським скидом

Читайте: Впродовж дня окупанти чотири рази атакували Нікополь, пошкоджено автомобілі. ФОТОрепортаж

Автор: 

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