Ворог знову атакував Нікопольщину: поцілив дроном-камікадзе та гатив із РСЗВ "Град"
У ніч на 15 жовтня 2024 року війська РФ продовжували обстрілювати Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Агресор тероризував Нікопольщину. Спершу поцілив дроном-камікадзе по райцентру. Потім вгатив з РСЗВ "Град" по Червоногригорівській громаді. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначив він.
Також Лисак інформує, що ворожі атаки припинилися близько опівночі. Після цього в районі та по області - без ворожих ударів.
Як повідомлялося, 14 жовтня росіяни атакували Нікополь безпілотниками протягом дня: пошкоджені санаторій, п’ятиповерхівка та приватні будинки.
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