100-летний экс-президент США Картер досрочно проголосовал за Харрис, - NYT

Президент США в 1977-1981 годах Джими Картер, которому недавно исполнилось 100 лет, досрочно проголосовал на выборах президента за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

В материале говорится, что семья 39-го президента, который с февраля 2023 года находится в хосписе, сообщила, что он очень хотел отдать свой голос за Харрис.

Внук бывшего президента, Джейсон Картер рассказал, что бюллетень его дедушки опустили в ящик для голосования в здании суда в городе Америкус штата Джорджия.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

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