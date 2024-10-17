100-летний экс-президент США Картер досрочно проголосовал за Харрис, - NYT
Президент США в 1977-1981 годах Джими Картер, которому недавно исполнилось 100 лет, досрочно проголосовал на выборах президента за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.
Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
В материале говорится, что семья 39-го президента, который с февраля 2023 года находится в хосписе, сообщила, что он очень хотел отдать свой голос за Харрис.
Внук бывшего президента, Джейсон Картер рассказал, что бюллетень его дедушки опустили в ящик для голосования в здании суда в городе Америкус штата Джорджия.
Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.
Топ комментарии
+20 Alex Peterson
показать весь комментарий17.10.2024 02:09 Ссылка
+9 три - пятнадцать
показать весь комментарий17.10.2024 02:55 Ссылка
+8 fresh guacamole
показать весь комментарий17.10.2024 06:00 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чи то виверти совецького виховання?
але кращє як найстаріший кандідат в історії США голосне сам за себе,
через 3 тиждні - а він голосне...
Оновлений середній показник національних опитувань CNN Poll of Polls, опублікований у середу ввечері, як і раніше, не знаходить явного лідера в президентських перегонах: у середньому 50% ймовірних виборців підтримують віцепрезидента Камалу Гарріс і 49% підтримують колишнього президента Дональда Трампа.
З п'яти опитувань, включених в середнє число, два дають Гарріс невелику перевагу над Трампом, в той час як три показують, що гонка фактично зайшла в глухий кут.
так на всякий случай - 3:43 ранку в Україні...
для того в обох країнах є президенти,,,
не рвітьця з ланцюга - почекайте 5 листопада....
а може це зараз федеральний вихідний не знаю
https://www.newsweek.com/map-shows-states-election-day-paid-leave-1969380
деж я купуватиме BudLight та pepperoni rolls 😬
почекайте підсумків, які будуть не в руду пользу?
штурм реднеків Білого Дому 2...
Маніпулювати будете в іншому місті.
Навіть якщо є залізобетонні докази фінансування Трампа безпосередньо з Кремля в них вже ніхто, крім виборців Камали, які і так не мають значення, не повірить.
Бо не треба було брехати про Досье Стілі вісім років тому.
Все залежить від того якими будуть гарантії довгострокового припинення вогню.
А так діло в шляпі.
У стетсонівському капелюсі.
Це арахіс, який хтось уже їв.