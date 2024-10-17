100-річний експрезидент США Картер достроково проголосував за Гарріс, - NYT
Президент США у 1977-1981 роках Джимі Картер, якому нещодавно виповнилось 100 років, достроково проголосував на виборах президента за кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.
Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
У матеріалі йдеться, що родина 39-го президента, який з лютого 2023 року перебуває в хоспісі, повідомила, що він дуже хотів віддати свій голос за Гарріс.
Онук колишнього президента, Джейсон Картер розповів, що бюлетень його дідуся опустили в скриньку для голосування в будівлі суду в місті Америкус штату Джорджія.
Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.
Топ коментарі
+20 Alex Peterson
показати весь коментар17.10.2024 02:09 Відповісти Посилання
+9 три - пятнадцать
показати весь коментар17.10.2024 02:55 Відповісти Посилання
+8 fresh guacamole
показати весь коментар17.10.2024 06:00 Відповісти Посилання
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чи то виверти совецького виховання?
але кращє як найстаріший кандідат в історії США голосне сам за себе,
через 3 тиждні - а він голосне...
Оновлений середній показник національних опитувань CNN Poll of Polls, опублікований у середу ввечері, як і раніше, не знаходить явного лідера в президентських перегонах: у середньому 50% ймовірних виборців підтримують віцепрезидента Камалу Гарріс і 49% підтримують колишнього президента Дональда Трампа.
З п'яти опитувань, включених в середнє число, два дають Гарріс невелику перевагу над Трампом, в той час як три показують, що гонка фактично зайшла в глухий кут.
так на всякий случай - 3:43 ранку в Україні...
для того в обох країнах є президенти,,,
не рвітьця з ланцюга - почекайте 5 листопада....
а може це зараз федеральний вихідний не знаю
https://www.newsweek.com/map-shows-states-election-day-paid-leave-1969380
деж я купуватиме BudLight та pepperoni rolls 😬
почекайте підсумків, які будуть не в руду пользу?
штурм реднеків Білого Дому 2...
Маніпулювати будете в іншому місті.
Навіть якщо є залізобетонні докази фінансування Трампа безпосередньо з Кремля в них вже ніхто, крім виборців Камали, які і так не мають значення, не повірить.
Бо не треба було брехати про Досье Стілі вісім років тому.
Все залежить від того якими будуть гарантії довгострокового припинення вогню.
А так діло в шляпі.
У стетсонівському капелюсі.
Це арахіс, який хтось уже їв.