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100-річний експрезидент США Картер достроково проголосував за Гарріс, - NYT

Колишній президент США Джимі Картер

Президент США у 1977-1981 роках Джимі Картер, якому нещодавно виповнилось 100 років, достроково проголосував на виборах президента за кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що родина 39-го президента, який з лютого 2023 року перебуває в хоспісі, повідомила, що він дуже хотів віддати свій голос за Гарріс.

Онук колишнього президента, Джейсон Картер розповів, що бюлетень його дідуся опустили в скриньку для голосування в будівлі суду в місті Америкус штату Джорджія.

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.

Також читайте: Між штабом Гарріс та адміністрацією Байдена зростає напруга з наближенням виборів

Автор: 

вибори (6720) США (23355) Гарріс Камала (127)


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Топ коментарі
+20
Его примеру должны последовать все граждане США!
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17.10.2024 02:09 Відповісти
+9
вас і справді по обьявах на стовбах набирають,
чи то виверти совецького виховання?
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17.10.2024 02:55 Відповісти
+8
Картер був чи не найгіршим ******** президентом Америки. Чесний але безпорадний. Але Байден його, схоже, таки переплюнув.
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17.10.2024 06:00 Відповісти
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Его примеру должны последовать все граждане США!
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17.10.2024 02:09 Відповісти
Як для ліваків-демократів, то нормальний би кандидат був. Забули за нього.
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17.10.2024 02:09 Відповісти
вас і справді по обьявах на стовбах набирають,
чи то виверти совецького виховання?
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17.10.2024 02:55 Відповісти
не показатель на самому ділі,
але кращє як найстаріший кандідат в історії США голосне сам за себе,
через 3 тиждні - а він голосне...
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17.10.2024 02:50 Відповісти
CNN

Оновлений середній показник національних опитувань CNN Poll of Polls, опублікований у середу ввечері, як і раніше, не знаходить явного лідера в президентських перегонах: у середньому 50% ймовірних виборців підтримують віцепрезидента Камалу Гарріс і 49% підтримують колишнього президента Дональда Трампа.

З п'яти опитувань, включених в середнє число, два дають Гарріс невелику перевагу над Трампом, в той час як три показують, що гонка фактично зайшла в глухий кут.
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17.10.2024 03:31 Відповісти
Гонка вирішиться о другій годині ночі 6го листопада в декількох чорних округах Мілуокі, Гренд Рапідс, Детройта, та Філадельфії. Все як минулого разу.
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17.10.2024 06:19 Відповісти
в мене 8:43 вечора...
так на всякий случай - 3:43 ранку в Україні...
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17.10.2024 03:45 Відповісти
Україні треба переходити на Eastern standard time чи може одразу на каліфорнійськи
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17.10.2024 06:04 Відповісти
шо робити Україні - ні мені і не вам вирішувати.
для того в обох країнах є президенти,,,
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17.10.2024 06:11 Відповісти
ви вже тей день 16те прожили, а ми щє ні,,,
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17.10.2024 03:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=43GIk0Hgh_c
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17.10.2024 04:04 Відповісти
Не допоможе, нажаль.
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17.10.2024 05:39 Відповісти
картер один із гірших презедентів США
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17.10.2024 05:59 Відповісти
Картер був чи не найгіршим ******** президентом Америки. Чесний але безпорадний. Але Байден його, схоже, таки переплюнув.
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17.10.2024 06:00 Відповісти
рудий найкращій!
не рвітьця з ланцюга - почекайте 5 листопада....
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17.10.2024 06:07 Відповісти
шо ви як вам не додали?
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17.10.2024 06:08 Відповісти
знайдіть ролик де картер цілується з льохою брєжнєвим ото ржака . ну з хонекером чи чаушеску то зрозуміло а от з картером то шедевр
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17.10.2024 06:23 Відповісти
Все-таки міграція і справді неоднозначна штука.
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17.10.2024 08:14 Відповісти
В нас контора вихідний день дала на вибори
а може це зараз федеральний вихідний не знаю
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17.10.2024 06:11 Відповісти
Скоріше вихідний у штаті. Карта тут
https://www.newsweek.com/map-shows-states-election-day-paid-leave-1969380
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17.10.2024 06:14 Відповісти
West Virginia - Election Day is a holiday and employers required to provide paid time off 🤟
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17.10.2024 06:19 Відповісти
OMG тож мій улюблений Dollar Store буде зачинений
деж я купуватиме BudLight та pepperoni rolls 😬
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17.10.2024 06:28 Відповісти
Найкращі смажені курчата в арахісовому маслі в Krispy Krunchy Chicken, Berkley Springs, WV!
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17.10.2024 06:28 Відповісти
Berkeley Springs це півгодини від мене на захід чудове історичне містечко по 9 дорозі 🤙
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17.10.2024 06:37 Відповісти
Я там проїзджаю спеціально кожний рік по дорозі з OBX додому в Іллінойс. Один раз круга дали щоб не нарватися на трафік в DC, а тепер діти кожний раз вимагають їхати через Berkley Springs тільки щоб з'їсти той чікен.
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17.10.2024 06:41 Відповісти
шо за гребана руда нетеплячка?
почекайте підсумків, які будуть не в руду пользу?
штурм реднеків Білого Дому 2...
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17.10.2024 06:17 Відповісти
Очередной, утренний, шабаш недоумков-трампистов в комментариях
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17.10.2024 06:18 Відповісти
Вечірній.
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17.10.2024 06:20 Відповісти
На украинском ресурсе гадите, так что именно утренний.
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17.10.2024 06:23 Відповісти
А скажи нам Вася, чому Цензор в оранжевому кольорі? Серйозне питання.
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17.10.2024 06:30 Відповісти
Тож тебе американська зброя до вподоби а американські коментарі ні?
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17.10.2024 06:45 Відповісти
Зброю дають "ліваки-демократи", яких ви поливаєте брудом. Яким боком до зброї рудий та схиблені члени його культу?
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17.10.2024 06:58 Відповісти
Javelin знаєш? А хто його першим дав?
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17.10.2024 07:01 Відповісти
Знаєш. Дали члени Палати, яка переважно складалась з рейганістів та демократів. Ваш рудий сюзерен блокував передачу до останнього, поки не отримав від Зеленського того, чого хотів.
Маніпулювати будете в іншому місті.
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17.10.2024 07:11 Відповісти
Ну дотиснули ж його? Дотиснули. Зторгувалися якщо хочте. Ну так і далі зторгуєтесь. Хай ГУР Злочевстького йому подарує, з повною збіркою творів про Хантера і Бурісму. А не схоче написати - то паяльника йому, хай страждає за Батьківщину. Томагавки варті паяльника.
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17.10.2024 07:17 Відповісти
Нічого не вийде, бо у кремлі є інші "томи". Наприклад про те, як гаманці Сєви вкладали гроші в бізнеси Трампа, або зав'язані на рашу, м'яко кажучи сумнівні бізнесмени, фінансували кампанію одного, відомого "майкджонсона".
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17.10.2024 07:25 Відповісти
Пізно пити боржомі коли печінка відпала.
Навіть якщо є залізобетонні докази фінансування Трампа безпосередньо з Кремля в них вже ніхто, крім виборців Камали, які і так не мають значення, не повірить.
Бо не треба було брехати про Досье Стілі вісім років тому.
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17.10.2024 07:41 Відповісти
Ми сплачуємо податки і якби не ми то лівака не було б чого витрачати.
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17.10.2024 07:02 Відповісти
А виборці демів не платять? Абсолютна більшість з них підтримує Україну та її народ і не опускають себе до образ громадян воюючої країни, на відміну від рудого покидька та його адептів. Ви підтримуєте заяви Трампів, Венса, Пола, Грін, Рамасвамі і т.д.?
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17.10.2024 07:07 Відповісти
Не зрозумів ти про що? Ми теж підтримуємо Україну
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17.10.2024 07:13 Відповісти
І голосуєте за того, хто обіцяє залишити Україну без американської підтримки. Логіка...
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17.10.2024 07:15 Відповісти
На мою думку вимушений мир з потенціальним усуненням Зеленського та Єрмака це краще ніж довгострокова війна з непередбачуваним результатом.
Все залежить від того якими будуть гарантії довгострокового припинення вогню.
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17.10.2024 07:22 Відповісти
А передбачити результат війни проти бомжацької рашки твоїй новій батьківщині яка біда заважає? Крім жлобів які за цент в церкві перднуть і вибирають такого ж жлоба який ще й 3.14здить як дише?
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17.10.2024 08:19 Відповісти
Закон про ленд-ліз хто поховав, чи не "ліваки-демократи" на чолі з Байденом?
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17.10.2024 10:28 Відповісти
сказав трампіст.
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17.10.2024 06:57 Відповісти
дядік пенс - ти вже можеш йти штурмом 2
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17.10.2024 07:03 Відповісти
Знiмаю капелюха перед сторiчним джентельменом.
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17.10.2024 08:06 Відповісти
ЗЫ... вот только трамп может возбудить дельце проти пана Картера за оприлюднення змiсту свого голосування.
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17.10.2024 08:12 Відповісти
Молодець Джіммі. Хто його зна, скільки там лишилось ...
А так діло в шляпі.
У стетсонівському капелюсі.
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17.10.2024 08:13 Відповісти
Он хоть соображает еще?
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17.10.2024 08:16 Відповісти
Если сделал правильный выбор, значит соображает.
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17.10.2024 08:23 Відповісти
Правильніше бути не може - війна до кінця.
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17.10.2024 09:26 Відповісти
Якби не було б загрози, що відвертий негідник може зайняти крісло президента США, то може б дідусь так не турбувався. Ця загроза, до речі, може вплинути на електорат, якому все одно чи республіканці чи демократи, і збільшити явку на вибори.
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17.10.2024 09:58 Відповісти
Він просто арахісу обіжрався.
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17.10.2024 10:29 Відповісти
А ти думав, звідки береться арахісова паста ?
Це арахіс, який хтось уже їв.
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17.10.2024 10:37 Відповісти
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17.10.2024 10:41 Відповісти
God Bless America.
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17.10.2024 11:01 Відповісти
Вирішив піти гримнувши дверима!
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17.10.2024 11:07 Відповісти
На жаль, не допоможе.
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17.10.2024 11:45 Відповісти
Джими Картер проголосовал за Камалу Коленвал
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17.10.2024 13:26 Відповісти
Американским шариковым близок и понятен Трамп, украинским - Зе, а вот Картер или Порох - "не, не наше". Читайте "Собачье сердце",там все четко написано.
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17.10.2024 15:05 Відповісти
 
 