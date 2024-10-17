100-річний експрезидент США Картер достроково проголосував за Гарріс, - NYT

Президент США у 1977-1981 роках Джимі Картер, якому нещодавно виповнилось 100 років, достроково проголосував на виборах президента за кандидатку від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

У матеріалі йдеться, що родина 39-го президента, який з лютого 2023 року перебуває в хоспісі, повідомила, що він дуже хотів віддати свій голос за Гарріс.

Онук колишнього президента, Джейсон Картер розповів, що бюлетень його дідуся опустили в скриньку для голосування в будівлі суду в місті Америкус штату Джорджія.

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада.

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