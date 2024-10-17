Сутки на Харьковщине: враг ударил по Богодуховскому и Чугуевскому районам управляемыми авиабомбами
В Харьковской области российские войска за прошедшие сутки нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по Богодуховскому и Чугуевскому районам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Армия РФ нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по поселку Шевченково Чугуевского района. В результате обстрела поврежден жилой дом. Без пострадавших.
Кроме этого, вчера, 16 октября в 16:30 россияне нанесли два удара КАБами за пределами села Александровка Богодуховского района. По данным руководителя ОВА, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
За сутки с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 100 человек (среди них - 3 ребенка).
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