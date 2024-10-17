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Сутки на Харьковщине: враг ударил по Богодуховскому и Чугуевскому районам управляемыми авиабомбами

Обстріли Харківщини 13 жовтня

В Харьковской области российские войска за прошедшие сутки нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по Богодуховскому и Чугуевскому районам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Армия РФ нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по поселку Шевченково Чугуевского района. В результате обстрела поврежден жилой дом. Без пострадавших.

Кроме этого, вчера, 16 октября в 16:30 россияне нанесли два удара КАБами за пределами села Александровка Богодуховского района. По данным руководителя ОВА, информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

За сутки с Купянского и Боровского направлений эвакуированы 100 человек (среди них - 3 ребенка).

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Автор: 

обстрел (27731) Харьковщина (5577) КАБ (381)


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