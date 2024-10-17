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Доба на Харківщині: ворог вдарив по Богодухівському та Чугуївському районах керованими авіабомбами

Обстріли Харківщини 13 жовтня

У Харківській області російські війська минулої доби завдали ударів керованими авіаційними бомбами по Богодухівському та Чугуївському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Армія РФ завдала ударів керованими авіаційними бомбами по селищу Шевченкове Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок. Без постраждалих.

Крім цього, вчора, 16 жовтня о 16:30 росіяни завдали два удари КАБами за межами села Олександрівка Богодухівського району. За даними керівника ОВА, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

За добу з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 100 людей (серед них - 3 дитини).

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обстріл (29082) Харківщина (6054) КАБ (383)


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