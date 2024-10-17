Зеленский отметил государственными наградами 320 бойцов ГПСУ и Нацгвардии, 122 из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 320 военнослужащих Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, 122 из них - посмертно.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что награды предназначены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение украинскому народу.

Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество", медали "За воинскую службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

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