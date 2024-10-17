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Новости Война
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Зеленский отметил государственными наградами 320 бойцов ГПСУ и Нацгвардии, 122 из них - посмертно

Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами еще 320 военнослужащих Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, 122 из них - посмертно.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

В документе указано, что награды предназначены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение украинскому народу.

Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество", медали "За воинскую службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Смотрите: Зеленский встретился с воинами ТрО и отметил их государственными наградами: капитану Юрию Жуковцу присвоено звание Героя Украины. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) награда (1815)


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17.10.2024 11:10 Ответить
отмазка держави , щоб не платити грош1
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17.10.2024 12:30 Ответить
Як цей мерзотник сміє нагороджувати Героїв?
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17.10.2024 14:14 Ответить
 
 