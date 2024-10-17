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Новини Війна
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Зеленський відзначив державними нагородами 320 бійців ДПСУ та Нацгвардії, 122 з них - посмертно

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 320 військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби України, 122 з них – посмертно.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі вказано, що нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народу.

Оборонці отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308) нагорода (1277)


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17.10.2024 11:10 Відповісти
отмазка держави , щоб не платити грош1
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17.10.2024 12:30 Відповісти
Як цей мерзотник сміє нагороджувати Героїв?
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17.10.2024 14:14 Відповісти
 
 