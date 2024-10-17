Зеленський відзначив державними нагородами 320 бійців ДПСУ та Нацгвардії, 122 з них - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 320 військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби України, 122 з них – посмертно.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі вказано, що нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народу.

Оборонці отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".

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