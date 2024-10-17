Зеленський відзначив державними нагородами 320 бійців ДПСУ та Нацгвардії, 122 з них - посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 320 військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби України, 122 з них – посмертно.
Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
У документі вказано, що нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народу.
Оборонці отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність", медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" й "За врятоване життя".
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Wild MadDog
показати весь коментар17.10.2024 11:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Юрий Чучуженко #588475
показати весь коментар17.10.2024 12:30 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Ярема Стогін #594927
показати весь коментар17.10.2024 14:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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