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Удары Украины по территории оккупированного Крыма все больше снижают военный потенциал россиян, - британская разведка

Пожежа на нафтобазі у Феодосії

Удары ВСУ по оккупированному Крыму постепенно ухудшают российские военные возможности. Среди пораженных объектов аэродромы, командные центры и нефтебазы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в отчете британской разведки.

Как напомнили в разведке, Генеральный штаб Украины подтвердил, что 7 октября Украина нанесла удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии в оккупированном Крыму. Ранее, в марте 2024 года, этот терминал также был атакован украинскими беспилотниками.

"Украинские атаки продолжают постепенно ухудшать российские военные возможности на Крымском полуострове. Цели, нанесенные в 2024 году, также включали системы противовоздушной обороны, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, объекты логистики и пересечение Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Удар по нефтебазе в Феодосии

7 октября в Феодосии около 4:30 прозвучали несколько мощных взрывов, после чего начался пожар. Впоследствии местные жители сообщили, что дроны попали в АО "Морской нефтяной терминал". Эта нефтебаза крупнейшая в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Объем резервуарных емкостей 250 тысяч кубических метров.

С осени 2022 года на нефтебазе стояла система ПВО "Панцирь-С1", но она не помогла отразить атаку.

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Автор: 

Великобритания (5017) Феодосия (170) внешняя разведка (387)


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це ще вони не знають які нєрви дєрьмозеки планом з перемоги парашникам роблять )
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17.10.2024 13:59 Ответить
ти мабуть збирався чартерами Верещучки мотатися в окупований Крим, після "зеленого розмінування Чонгару,котре привело до окупації Півдня України .Що і Тобі "зелена міль" мозги пожерла???
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17.10.2024 15:03 Ответить
 
 