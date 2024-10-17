Удары Украины по территории оккупированного Крыма все больше снижают военный потенциал россиян, - британская разведка

Удары ВСУ по оккупированному Крыму постепенно ухудшают российские военные возможности. Среди пораженных объектов аэродромы, командные центры и нефтебазы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом говорится в отчете британской разведки.

Как напомнили в разведке, Генеральный штаб Украины подтвердил, что 7 октября Украина нанесла удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии в оккупированном Крыму. Ранее, в марте 2024 года, этот терминал также был атакован украинскими беспилотниками.

"Украинские атаки продолжают постепенно ухудшать российские военные возможности на Крымском полуострове. Цели, нанесенные в 2024 году, также включали системы противовоздушной обороны, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, объекты логистики и пересечение Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Удар по нефтебазе в Феодосии

7 октября в Феодосии около 4:30 прозвучали несколько мощных взрывов, после чего начался пожар. Впоследствии местные жители сообщили, что дроны попали в АО "Морской нефтяной терминал". Эта нефтебаза крупнейшая в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов. Объем резервуарных емкостей 250 тысяч кубических метров.

С осени 2022 года на нефтебазе стояла система ПВО "Панцирь-С1", но она не помогла отразить атаку.

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