Удари України по території окупованого Криму дедалі більше знижують військовий потенціал росіян, - британська розвідка
Удари ЗСУ по окупованому Криму поступово погіршують російські військові можливості. Серед уражених об'єктів аеродроми, командні центри та нафтобази.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це йдеться у звіті британської розвідки.
к нагадали у розвідці, Генеральний штаб України підтвердив, що 7 жовтня Україна завдала удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії в окупованому Криму. Раніше, у березні 2024 року, цей термінал також був атакований українськими безпілотниками.
"Українські атаки продовжують поступово погіршувати російські військові можливості на Кримському півострові. Цілі, нанесені у 2024 році, також включали системи протиповітряної оборони, аеродроми, командні центри, військово-морські об’єкти, об’єкти логістики та перетин Керченської протоки", - йдеться у повідомленні.
Удар по нафтобазі у Феодосії
7 жовтня у Феодосії близько 4:30 пролунали кілька потужних вибухів, після чого почалася пожежа. Згодом місцеві мешканці повідомили, що дрони влучили в АТ "Морський нафтовий термінал". Ця нафтобаза найбільша у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів. Обсяг резервуарних ємностей 250 тисяч кубічних метрів.
З осені 2022 року на нафтобазі стояла система ППО "Панцир-С1", але вона не допомогла відбити атаку.
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