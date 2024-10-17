Информация о блокировании работы "Автомагістраль-Південь" не подтвердилась, - "Маніфест 42"

Общественное движение "Маніфест 42" заявило, что публичные заявления дорожно-строительной компании "Автомагістраль-Південь" о блокировании работы по возведению фортификационных сооружений на Покровском направлении из-за обысков полиции не подтвердились.

Об этом "Маніфест 42" сделал соответствующее заявление на своем сайте, отметив, что движение не является площадкой для искажения фактов и "не может быть использовано отдельными представителями бизнеса с целью препятствования законной деятельности правоохранительной системы".

"Консолидация нами усилий для обеспечения ограничения давления со стороны государственных силовых структур на бизнес не означает получение отдельными представителями бизнеса индульгенции на нарушение закона", - отмечается в заявлении общественного движения.

В "Маніфест 42" заявили, что получили исчерпывающую и проверенную информацию относительно публичного заявления ООО "Автомагістраль-Південь" относительно блокирования хозяйственной деятельности и могут подтвердить, что:

Работа предприятия не блокировалась. Аресты на счета не накладывались. Аресты на транспортные средства, здания и любое другое недвижимое имущество не накладывались. Не осуществлялось изъятие серверов или любых компьютерных систем, влияющих на работу компании.

"Не нашла своего подтверждения информация, что неотложные следственные действия повлияли на деятельность предприятия и надлежащее выполнение им государственных контрактов", - говорится в заявлении "Маніфест 42", где также отмечена "недопустимость манипуляций движением любым способом и с любыми целями".

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