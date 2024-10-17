Информация о блокировании работы "Автомагістраль-Південь" не подтвердилась, - "Маніфест 42"
Общественное движение "Маніфест 42" заявило, что публичные заявления дорожно-строительной компании "Автомагістраль-Південь" о блокировании работы по возведению фортификационных сооружений на Покровском направлении из-за обысков полиции не подтвердились.
Об этом "Маніфест 42" сделал соответствующее заявление на своем сайте, отметив, что движение не является площадкой для искажения фактов и "не может быть использовано отдельными представителями бизнеса с целью препятствования законной деятельности правоохранительной системы".
"Консолидация нами усилий для обеспечения ограничения давления со стороны государственных силовых структур на бизнес не означает получение отдельными представителями бизнеса индульгенции на нарушение закона", - отмечается в заявлении общественного движения.
В "Маніфест 42" заявили, что получили исчерпывающую и проверенную информацию относительно публичного заявления ООО "Автомагістраль-Південь" относительно блокирования хозяйственной деятельности и могут подтвердить, что:
- Работа предприятия не блокировалась.
- Аресты на счета не накладывались.
- Аресты на транспортные средства, здания и любое другое недвижимое имущество не накладывались.
- Не осуществлялось изъятие серверов или любых компьютерных систем, влияющих на работу компании.
"Не нашла своего подтверждения информация, что неотложные следственные действия повлияли на деятельность предприятия и надлежащее выполнение им государственных контрактов", - говорится в заявлении "Маніфест 42", где также отмечена "недопустимость манипуляций движением любым способом и с любыми целями".
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Як можна заблокувати роботи, яких нема?
Тепер банди здирників - рекетирів носять благородні назви громадськиїх організацій, не то що у 90- х
Тут на Цензорі декілька раз описувавлася схема із рекетирством через Телеграм канал Джокєр.
Маніфест 42- то ж саме, тільки не в Телеграмі, а в качках,на Джипах із гучномовцями і патріотичною риторикою.
І одні і інші - працюють на владу, тіньовий інструструмент Єрмака і Татарова.