Інформація про блокування роботи "Автомагістраль-Південь" не підтвердилася, — "Маніфест 42"

Громадський рух "Маніфест 42" заявив, що публічні заяви дорожньо-будівельної компанії "Автомагістраль-Південь" про блокування роботи зі зведення фортифікаційних споруд на Покровському напрямку через обшуки поліції не підтвердилися.

Про це "Маніфест 42" зробив відповідну заяву на своєму сайті, зазначивши, що рух не не є майданчиком для перекручування фактів й "не може бути використаний окремими представниками бізнесу з метою перешкоджання законній діяльності правоохоронної системи".

"Консолідація нами зусиль для забезпечення обмеження тиску з боку державних силових структур на бізнес не означає отримання окремими представниками бізнесу індульгенції на порушення закону", — зазначається у заяві громадського руху.

У "Маніфест 42" заявили, що отримали вичерпну та перевірену інформацію щодо публічної заяви ТОВ "Автомагістраль-Південь" стосовно блокування господарської діяльності і можуть підтвердити, що:

Робота підприємства не блокувалась. Арешти на рахунки не накладались. Арешти на транспортні засоби, будівлі та будь-яке інше нерухоме майно не накладались. Не здійснювалось вилучення серверів або будь-яких комп’ютерних систем, що впливають на роботу компанії.

"Не знайшла свого підтвердження інформація, що невідкладні слідчі дії вплинули на діяльність підприємства та належне виконання ним державних контрактів", – йдеться у заяві "Маніфест 42", де також наголошено на "неприпустимості маніпуляцій рухом в будь-який спосіб та за будь-яких цілей".

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