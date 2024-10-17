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Інформація про блокування роботи "Автомагістраль-Південь" не підтвердилася, — "Маніфест 42"

маніфест

Громадський рух "Маніфест 42" заявив, що публічні заяви дорожньо-будівельної компанії "Автомагістраль-Південь" про блокування роботи зі зведення фортифікаційних споруд на Покровському напрямку через обшуки поліції не підтвердилися.

Про це "Маніфест 42" зробив відповідну заяву на своєму сайті, зазначивши, що рух не не є майданчиком для перекручування фактів й "не може бути використаний окремими представниками бізнесу з метою перешкоджання законній діяльності правоохоронної системи".

"Консолідація нами зусиль для забезпечення обмеження тиску з боку державних силових структур на бізнес не означає отримання окремими представниками бізнесу індульгенції на порушення закону", — зазначається у заяві громадського руху.

У "Маніфест 42" заявили, що отримали вичерпну та перевірену інформацію щодо публічної заяви ТОВ "Автомагістраль-Південь" стосовно блокування господарської діяльності і можуть підтвердити, що:

  1. Робота підприємства не блокувалась.
  2. Арешти на рахунки не накладались.
  3. Арешти на транспортні засоби, будівлі та будь-яке інше нерухоме майно не накладались.
  4. Не здійснювалось вилучення серверів або будь-яких комп’ютерних систем, що впливають на роботу компанії.

"Не знайшла свого підтвердження інформація, що невідкладні слідчі дії вплинули на діяльність підприємства та належне виконання ним державних контрактів", – йдеться у заяві "Маніфест 42", де також наголошено на "неприпустимості маніпуляцій рухом в будь-який спосіб та за будь-яких цілей".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Громадський рух "Маніфест 42" провів акцію протесту під Апеляційним судом та Офісом Генпрокурора: Вимагають припинити тиск на підприємців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Маніфест 42 (32) фортифікації (147)


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Звісно, що не підтвердилось.
Як можна заблокувати роботи, яких нема?
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17.10.2024 16:24 Відповісти
Та вештаються в нас, кладуть асфальт прямо на землю.
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17.10.2024 16:50 Відповісти
Молодці. Асвальт - краща фортифікація. Особливо у поєднанні з тротуарною плиткою.
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17.10.2024 22:41 Відповісти
Країна входить у рознос.
Тепер банди здирників - рекетирів носять благородні назви громадськиїх організацій, не то що у 90- х
Тут на Цензорі декілька раз описувавлася схема із рекетирством через Телеграм канал Джокєр.
Маніфест 42- то ж саме, тільки не в Телеграмі, а в качках,на Джипах із гучномовцями і патріотичною риторикою.
І одні і інші - працюють на владу, тіньовий інструструмент Єрмака і Татарова.
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17.10.2024 19:43 Відповісти
 
 