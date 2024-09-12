Громадський рух "Маніфест 42" провів акцію протесту під Апеляційним судом та Офісом Генпрокурора: Вимагають припинити тиск на підприємців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Громадський рух "Маніфест 42" провів акцію протесту під Київським Апеляційним судом та Офісом Генпрокурора через рішення суду не застосовувати до прокурора Володимира Віннікова, якого підозрюють у крадіжці понад 4 млн грн, вилучених під час обшуку, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 12 вересня 2024 року, Київський апеляційний суд підтвердив рішення Печерського районного суду не застосовувати до прокурора Володимира Віннікова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вінніков відпущений під особисте зобовʼязання.

У січні 2024 року прокурор Володимир Вінніков зник з робочого місця одночасно з викраденням з сейфу Голосіївської окружної прокуратури валютних коштів в еквіваленті понад 4 млн гривень. Ці кошти були речовим доказом у справі проти компанії "Медінова", яку вів Вінніков. При проведенні обшуків у цій справі Володимир Вінніков заявляв, що вилучені кошти має намір використати для власного відпочинку. Це зафіксовано у протоколі обшуку. Згодом Вінніков був затриманий, але наразі залишається на свободі. ...Рішення відпустити Володимира Віннікова під особисте зобовʼязання прийнято судом за ініціативою Офісу Генерального прокурора. За інформацією "Маніфесту 42", батько Володимира Віннікова, Микола Вінніков, є прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора України", - йдеться в заяві "Маніфест 42".





Рух нагадав, що у резонансній справі Ігоря Мазепи при підозрі в завданні збитків на 7 млн гривень за наполяганням прокуратури підприємець потрапив у СІЗО, а сума застави становила 700 млн гривень.

Під час акції під Київським Апеляційним судом "Маніфест 42" вимагав в Офісу генерального прокурора України та Київського апеляційного суду:

Застосувати до прокурора Володимира Віннікова, який привласнив більше 4 мільйонів гривень, вилучених ним у кримінальній справі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Провести комплексну перевірку наявності вилученого у підприємців майна та коштів у місцях зберігання і прозвітувати про її результати перед суспільством. Відсторонити від займаної посади батька Володимира Віннікова, Миколу Віннікова, який працює прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях Офісу генерального прокурора України і може впливати на хід слідства, в якому звинувачуваним є його син. Провести комплексну перевірку Голосіївської окружної прокуратури та притягнути до відповідальності осіб, які відкриттям необґрунтованих справ системно тиснуть на підприємців з корупційною метою.

Також учасники руху, звертаючись до президента Зеленського, вимагали:

Поновити мораторій на обшуки та арешти рахунків бізнесу, якщо справа не стосується національної безпеки. У разі подальшого невиконання Офісом генерального прокурора рішення РНБО, введеного в дію Указом Президента 21/2024 ("Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану") від 23 січня 2024 року, протягом трьох місяців поставити питання про особисту відповідальність за це генерального прокурора Андрія Костіна.

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Також "Маніфест 42" та ГО "ГР Автомайдан" пришли під будівлю Офісу Генпрокурора та подали звернення до генерального прокурора Андрія Костіна з проханням протягом 10 днів провести зустріч з представниками ОГП.





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Нагадаємо, раніше громадський рух "Маніфест 42" вимагав застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до прокурора Голосіївської окружної прокуратури Володимира Віннікова, за привласнення понад 4 мільйонів гривень, вилучених ним під час обшуку вдома у бізнесмена Олександра Міхновця.

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення не змінювати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання прокурору Володимиру Віннікову.

Громадський рух "Маніфест 42" був створений у червні 2023 року. Метою руху захист 42 статті Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність.

Як зазначається, на сайті руху "Маніфест 42" консолідує зусилля громадян, організацій, підприємств, органів державної влади для забезпечення прогресу за трьома напрямками: