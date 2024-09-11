Громадський рух "Маніфест 42" звинувачує прокурора Віннікова у привласненні вилучених у бізнесмена 4 млн грн та вимагає взяти його під варту

Громадський рух "Маніфест-42" вимагає застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до прокурора Голосіївської окружної прокуратури Володимира Віннікова, за привласнення більше 4 мільйонів гривень, вилучених ним під час обшуку вдома у бізнесмена Олександра Міхновця.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Деталі справи розповів адвокат потерпілого Гліб Тимофіюк:

"Прокурор Володимир Вінніков проводив обшук у клієнта вдома та вилучив валютні кошти, що еквівалентні 4 млн грн. Коли клієнт показував документи, що підтверджують законність коштів, прокурор заявив, що поїде на ці гроші відпочивати. Це заненсено до протоколу обшуку у зауваженнях адвоката. Через деякий час прокурор Вінніков перестав з'являтись на роботі. Прокуратура це місяцями приховувала, але з часом були вимушені повідомити про це в ДБР. ДБР розпочало кримінальне провадження.

Як з'ясувалось, прокурор Вінніков просто привласнив вилучені грошові кошти, розважався та використовув для гри в азартні ігри. ДБР завела кримінальне провадження за фактом привласнення коштів прокурором.

Також ДБР звернулося з клопотанням про обрання Віннікову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В суді першої інстанції суддя Білоцерківець за 5 хвили розглянувши справу призначив запобіжний захід у вигляді особистого забов'язання. Ігноруючи факт викрадення прокурором грошей та відсутності декілька місяців на роботі.

Згодом стало відомо, що батько прокурора Віннікова займає високу посаду в Офісі Генпрокурора і може мати вплив на справу, а адвокати прокурора - колишні співробітники ОГП".

Завтра у Київському апеляційному суді о 10-50 буде розглядатись апеляційна скарга щодо відміни Віннікову запобіжного заходу у вигляді особистого забов'язання та призначення тримання під вартою.

За словами адвоката, ДБР завершило досудове розслідування щодо прокурора Віннікова та найближчими тижнями спрямує справу до суду.

Громадський рух вимагає в Офісу генерального прокурора України та Київського апеляційного суду:

Застосувати до прокурора Володимира Віннікова, який привласнив більше 4 мільйонів гривень, вилучених ним у кримінальній справі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Провести комплексну перевірку наявності вилученого у підприємців майна та коштів у місцях зберігання і прозвітувати про її результати перед суспільством. Відсторонити від займаної посади батька Володимира Віннікова, Миколу Віннікова, який працює прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях Офісу генерального прокурора України і може впливати на хід слідства, в якому звинувачуваним є його син. Провести комплексну перевірку Голосіївської окружної прокуратури та притягнути до відповідальності осіб, які відкриттям необґрунтованих справ системно тиснуть на підприємців з корупційною метою.

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Крім того, "Маніфест-42", звертаючись до Президента України Володимира Зеленського, вимагає:

Поновити мораторій на обшуки та арешти рахунків бізнесу, якщо справа не стосується національної безпеки. У разі подальшого невиконання Офісом генерального прокурора рішення РНБО, введеного в дію Указом Президента 21/2024 ("Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану") від 23 січня 2024 року, протягом трьох місяців поставити питання про особисту відповідальність за це генерального прокурора Андрія Костіна.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що повідомив, що вилучені під час обшуків готівкові кошти компанії зникли з сейфу прокуратури Голосіївського району Києва. А звинувачений у викраденні більше 4 мільйонів гривень прокурор випущений на свободу судом під особисте зобовʼязання без будь-якої застави.

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Громадський рух "Маніфест 42" був створений у червні 2023 року. Метою руху захист 42 статті Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність.

Як зазначається, на сайті руху "Маніфест 42" консолідує зусилля громадян, організацій, підприємств, органів державної влади для забезпечення прогресу за трьома напрямками:

Створити інфраструктуру для оперативного реагування органів влади, ЗМІ, громадськості та міжнародної спільноти на загострення проблеми рейдерства й інших форм тиску на бізнес.

Створити інструменти суспільного осуду та персональної відповідальності учасників рейдерських атак та інших форм тиску на бізнес.

Домогтися на час дії воєнного стану законодавчого обмеження всіх форм тиску з боку державних силових структур та інших органів влади на бізнес у справах, які не стосуються національної безпеки.

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