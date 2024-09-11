Общественное движение "Манифест 42" обвиняет прокурора Винникова в присвоении изъятых у бизнесмена 4 млн грн и требует заключить его под стражу

Общественное движение "Манифест-42" требует применить меру пресечения в виде содержания под стражей к прокурору Голосеевской окружной прокуратуры Владимиру Винникову, за присвоение более 4 миллионов гривен, изъятых им во время обыска дома у бизнесмена Александра Михновца.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Детали дела рассказал адвокат потерпевшего Глеб Тимофеюк:

"Прокурор Владимир Винников проводил обыск у клиента дома и изъял валютные средства, эквивалентные 4 млн грн. Когда клиент показывал документы, подтверждающие законность средств, прокурор заявил, что поедет на эти деньги отдыхать. Это заненсено в протокол обыска в замечаниях адвоката. Через некоторое время прокурор Винников перестал появляться на работе. Прокуратура это месяцами скрывала, но со временем были вынуждены сообщить об этом в ГБР. ГБР начало уголовное производство.

Как выяснилось, прокурор Винников просто присвоил изъятые денежные средства, развлекался и использовал для игры в азартные игры. ГБР завела уголовное производство по факту присвоения средств прокурором.

Также ГБР обратилось с ходатайством об избрании Винникову меры пресечения в виде содержания под стражей. В суде первой инстанции судья Белоцерковец за 5 минут рассмотрев дело назначил меру пресечения в виде личного обязательства. Игнорируя факт похищения прокурором денег и отсутствия несколько месяцев на работе.

Впоследствии стало известно, что отец прокурора Винникова занимает высокую должность в Офисе Генпрокурора и может иметь влияние на дело, а адвокаты прокурора - бывшие сотрудники ОГП".

Завтра в Киевском апелляционном суде в 10-50 будет рассматриваться апелляционная жалоба об отмене Винникову меры пресечения в виде личного обязательства и назначения содержания под стражей.

По словам адвоката, ГБР завершило досудебное расследование в отношении прокурора Винникова и в ближайшие недели направит дело в суд.

Общественное движение требует у Офиса генерального прокурора Украины и Киевского апелляционного суда:

Применить к прокурору Владимиру Винникову, который присвоил более 4 миллионов гривен, изъятых им по уголовному делу, меру пресечения в виде содержания под стражей. Провести комплексную проверку наличия изъятого у предпринимателей имущества и средств в местах хранения и отчитаться о ее результатах перед обществом. Отстранить от занимаемой должности отца Владимира Винникова, Николая Винникова, который работает прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовных производствах Офиса генерального прокурора Украины и может влиять на ход следствия, в котором обвиняемым является его сын. Провести комплексную проверку Голосеевской окружной прокуратуры и привлечь к ответственности лиц, которые открытием необоснованных дел системно давят на предпринимателей с коррупционной целью.

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Кроме того, "Манифест-42", обращаясь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, требует:

Возобновить мораторий на обыски и аресты счетов бизнеса, если дело не касается национальной безопасности. В случае дальнейшего невыполнения Офисом генерального прокурора решения СНБО, введенного в действие Указом Президента 21/2024 ("О неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности на период действия правового режима военного положения") от 23 января 2024 года, в течение трех месяцев поставить вопрос о личной ответственности за это генерального прокурора Андрея Костина.

Ранее Цензор.НЕТ писал, что сообщил, что изъятые во время обысков наличные средства компании исчезли из сейфа прокуратуры Голосеевского района Киева. А обвиняемый в похищении более 4 миллионов гривен прокурор выпущен на свободу судом под личное обязательство без какого-либо залога.

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Общественное движение "Манифест 42" было создано в июне 2023 года. Целью движения защита 42 статьи Конституции, которая гарантирует право на предпринимательскую деятельность.

Как отмечается, на сайте движения "Манифест 42" консолидирует усилия граждан, организаций, предприятий, органов государственной власти для обеспечения прогресса по трем направлениям:

Создать инфраструктуру для оперативного реагирования органов власти, СМИ, общественности и международного сообщества на обострение проблемы рейдерства и других форм давления на бизнес.

Создать инструменты общественного осуждения и персональной ответственности участников рейдерских атак и других форм давления на бизнес.

Добиться на время действия военного положения законодательного ограничения всех форм давления со стороны государственных силовых структур и других органов власти на бизнес в делах, не касающихся национальной безопасности.

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