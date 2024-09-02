Ракетный удар РФ по Киеву: есть последствия в 8 районах, повреждено здание котельной на территории образовательного учреждения. ФОТОрепортаж

Около 5 часов утра 2 сентября 2024 года вооруженные силы РФ в нарушение законов и обычаев войны совершили воздушную атаку различными видами ракет и БПЛА по Украине и столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Последствия атаки в Киеве

Как отмечается, в Киеве в результате атаки по состоянию на 11 утра известно о 3 раненых. В Соломенском районе осколочное ранение получил 32-летний мужчина и в результате взрывно-звуковой волны травмирована 19-летняя девушка. В Святошинском районе 24-летняя женщина получила ушибы и черепно-мозговую травму.

Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в 8 районах Киева:

в Шевченковском районе повреждены нежилые помещения;

Голосеевском - повреждена крыша подъезда жилого дома, а также здание котельной на территории образовательного учреждения;

в Соломенском районе повреждены нежилые помещения;

в Днепровском - в результате падения обломков повреждены нежилое здание и автомобиль;

в Святошинском районе повреждены офисные помещения и припаркованные автомобили;

в Подольском районе обломками поврежден автомобиль.

На местах событий работают экстренные службы и следственно-оперативные группы.





















Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

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Атака на Украину в ночь на 2 сентября 2024 года

В ночь на 2 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В столице работала ПВО. Впоследствии в КГВА показали последствия российской атаки на город. В Киеве из-за вражеского обстрела 2 человека пострадали. Россияне повредили мечеть на Нивках.

Также ночью под ударом находился Харьков. В Киевской области из-за российской ракетной атаки повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля. Кроме того, "Шахеды" атаковали Полтавскую область: обломками повреждено промпредприятие.