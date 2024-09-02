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Ракетный удар РФ по Киеву: есть последствия в 8 районах, повреждено здание котельной на территории образовательного учреждения. ФОТОрепортаж

Около 5 часов утра 2 сентября 2024 года вооруженные силы РФ в нарушение законов и обычаев войны совершили воздушную атаку различными видами ракет и БПЛА по Украине и столице.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Последствия атаки в Киеве

Как отмечается, в Киеве в результате атаки по состоянию на 11 утра известно о 3 раненых. В Соломенском районе осколочное ранение получил 32-летний мужчина и в результате взрывно-звуковой волны травмирована 19-летняя девушка. В Святошинском районе 24-летняя женщина получила ушибы и черепно-мозговую травму.

Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в 8 районах Киева:

  • в Шевченковском районе повреждены нежилые помещения;
  • Голосеевском - повреждена крыша подъезда жилого дома, а также здание котельной на территории образовательного учреждения;
  • в Соломенском районе повреждены нежилые помещения;
  • в Днепровском - в результате падения обломков повреждены нежилое здание и автомобиль;
  • в Святошинском районе повреждены офисные помещения и припаркованные автомобили;
  • в Подольском районе обломками поврежден автомобиль.

На местах событий работают экстренные службы и следственно-оперативные группы.

Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

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Атака на Украину в ночь на 2 сентября 2024 года

В ночь на 2 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В столице работала ПВО. Впоследствии в КГВА показали последствия российской атаки на город. В Киеве из-за вражеского обстрела 2 человека пострадали. Россияне повредили мечеть на Нивках.

Также ночью под ударом находился Харьков. В Киевской области из-за российской ракетной атаки повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля. Кроме того, "Шахеды" атаковали Полтавскую область: обломками повреждено промпредприятие.

Автор: 

обстрел (27151) прокуратура (5013) Воздушные атаки на Киев (698)


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