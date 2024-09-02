Ракетный удар РФ по Киеву: есть последствия в 8 районах, повреждено здание котельной на территории образовательного учреждения. ФОТОрепортаж
Около 5 часов утра 2 сентября 2024 года вооруженные силы РФ в нарушение законов и обычаев войны совершили воздушную атаку различными видами ракет и БПЛА по Украине и столице.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Последствия атаки в Киеве
Как отмечается, в Киеве в результате атаки по состоянию на 11 утра известно о 3 раненых. В Соломенском районе осколочное ранение получил 32-летний мужчина и в результате взрывно-звуковой волны травмирована 19-летняя девушка. В Святошинском районе 24-летняя женщина получила ушибы и черепно-мозговую травму.
Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в 8 районах Киева:
- в Шевченковском районе повреждены нежилые помещения;
- Голосеевском - повреждена крыша подъезда жилого дома, а также здание котельной на территории образовательного учреждения;
- в Соломенском районе повреждены нежилые помещения;
- в Днепровском - в результате падения обломков повреждены нежилое здание и автомобиль;
- в Святошинском районе повреждены офисные помещения и припаркованные автомобили;
- в Подольском районе обломками поврежден автомобиль.
На местах событий работают экстренные службы и следственно-оперативные группы.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.
Атака на Украину в ночь на 2 сентября 2024 года
В ночь на 2 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В столице работала ПВО. Впоследствии в КГВА показали последствия российской атаки на город. В Киеве из-за вражеского обстрела 2 человека пострадали. Россияне повредили мечеть на Нивках.
Также ночью под ударом находился Харьков. В Киевской области из-за российской ракетной атаки повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля. Кроме того, "Шахеды" атаковали Полтавскую область: обломками повреждено промпредприятие.
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