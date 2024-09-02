Ракетная атака РФ на Киев перед началом учебного года: повреждены окна в двух школах

В результате ракетной атаки на Киев перед началом нового учебного года, в столице повреждены окна в двух школах - в Шевченковском и Святошинском районах.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, коммунальщики оперативно ликвидируют повреждения. Учебный процесс в этих школах начался.

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Атака на Украину в ночь на 2 сентября 2024 года

В ночь на 2 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Киеву. В столице работала ПВО. Впоследствии в КГВА показали последствия российской атаки на город. В Киеве из-за вражеского обстрела 2 человека пострадали. Россияне повредили мечеть на Нивках.

Также ночью под ударом находился Харьков. В Киевской области из-за российской ракетной атаки повреждены 3 частных дома и 2 автомобиля. Кроме того, "Шахеды" атаковали Полтавскую область: обломками повреждено промпредприятие.