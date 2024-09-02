Ракетна атака РФ на Київ перед початком навчального року: пошкоджено вікна в двох школах

Внаслідок ракетної атаки на Київ перед початком нового навчального року, в столиці пошкоджені вікна в двох школах - у Шевченківському та Святошинському районах.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, комунальники оперативно ліквідовують пошкодження. Навчальний процес у цих школах розпочався.

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Атака на Україну у ніч на 2 вересня 2024 року

У ніч на 2 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. У столиці працювала ППО. Згодом у КМВА показали наслідки російської атаки на місто. У Києві через ворожий обстріл 3 людини постраждали. Росіяни пошкодили мечеть на Нивках.

Також уночі під ударом перебував Харків. На Київщині через російську ракетну атаку пошкоджено 3 приватні будинки та 2 автомобілі. Окрім того, "Шахеди" атакували Полтавщину: уламками пошкоджено промпідприємство.