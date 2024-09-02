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Ракетний удар РФ по Києву: є наслідки у 8 районах, пошкоджено будівлю котельні на території освітнього закладу. ФОТОрепортаж

Близько 5 години ранку 2 вересня 2024 року збройні сили РФ в порушення законів та звичаїв війни здійснили повітряну атаку різними видами ракет та БПЛА по Україні та столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Наслідки атаки у Києві

Як зазначається, у Києві внаслідок атаки станом на 11 ранку відомо про 3 поранених. У Солом'янському районі осколкове поранення дістав 32-річний чоловік та внаслідок вибухово-звукової хвилі травмовано 19-річну дівчину. У Святошинському районі 24-річна жінка зазнала забоїв та черепно-мозкової травми.

Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у 8 районах Києва:

  • в Шевченківському районі пошкоджено нежитлові приміщення;
  • Голосіївському - пошкоджено дах під’їзду житлового будинку, а також будівлю котельні на території освітнього закладу;
  • в Солом’янському районі пошкоджено нежитлові приміщення;
  • в Дніпровському - внаслідок падіння уламків пошкоджено нежитлову будівлю та автомобіль;
  • в Святошинському районі пошкоджено офісні приміщення та припарковані автомобілі;
  • в Подільському районі уламками пошкоджено автомобіль.

На місцях подій працюють екстрені служби та слідчо-оперативні групи.

Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ
Наслідки атаки РФ на Київ

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетна атака РФ на Київ перед початком навчального року: пошкоджено вікна в двох школах

Атака на Україну у ніч на 2 вересня 2024 року

У ніч на 2 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. У столиці працювала ППО. Згодом у КМВА показали наслідки російської атаки на місто.

Також уночі під ударом перебував Харків. На Київщині через російську ракетну атаку пошкоджено 3 приватні будинки та 2 автомобілі. Окрім того, "Шахеди" атакували Полтавщину: уламками пошкоджено промпідприємство.

Автор: 

обстріл (28472) прокуратура (3677) Повітряні атаки на Київ (755)


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