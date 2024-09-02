Ракетний удар РФ по Києву: є наслідки у 8 районах, пошкоджено будівлю котельні на території освітнього закладу. ФОТОрепортаж

Близько 5 години ранку 2 вересня 2024 року збройні сили РФ в порушення законів та звичаїв війни здійснили повітряну атаку різними видами ракет та БПЛА по Україні та столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Наслідки атаки у Києві

Як зазначається, у Києві внаслідок атаки станом на 11 ранку відомо про 3 поранених. У Солом'янському районі осколкове поранення дістав 32-річний чоловік та внаслідок вибухово-звукової хвилі травмовано 19-річну дівчину. У Святошинському районі 24-річна жінка зазнала забоїв та черепно-мозкової травми.

Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у 8 районах Києва:

в Шевченківському районі пошкоджено нежитлові приміщення;

Голосіївському - пошкоджено дах під’їзду житлового будинку, а також будівлю котельні на території освітнього закладу;

в Солом’янському районі пошкоджено нежитлові приміщення;

в Дніпровському - внаслідок падіння уламків пошкоджено нежитлову будівлю та автомобіль;

в Святошинському районі пошкоджено офісні приміщення та припарковані автомобілі;

в Подільському районі уламками пошкоджено автомобіль.

На місцях подій працюють екстрені служби та слідчо-оперативні групи.





















За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

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Атака на Україну у ніч на 2 вересня 2024 року

У ніч на 2 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Києву. У столиці працювала ППО. Згодом у КМВА показали наслідки російської атаки на місто.

Також уночі під ударом перебував Харків. На Київщині через російську ракетну атаку пошкоджено 3 приватні будинки та 2 автомобілі. Окрім того, "Шахеди" атакували Полтавщину: уламками пошкоджено промпідприємство.