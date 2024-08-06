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На Николаевщине будут судить членов ОПГ, организовавших мошенническую схему выезда мужчин призывного возраста за границу. ФОТО

Житель Николаева вместе с родственником и знакомым из Ужгорода организовали мошенническую схему выезда мужчин призывного возраста за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказали в прокуратуре Николаевской области.

"Злоумышленники подыскивали мужчин призывного возраста и за денежное вознаграждение предлагали пересечь государственную границу Украины.

Фигуранты на автомобиле доставляли "клиентов" в город Ужгород и обещали оформить соответствующие документы для возможности пересечения государственной границы Украины. Мужчины передавали денежные средства и ждали несколько дней. Но злоумышленники не имели намерения и возможности организовать их переправку через границу", - сообщили в прокуратуре.

И отметили, что стоимость услуг злоумышленников составляла от 4000 до 8000 тысяч долларов США.

В ходе досудебного расследования установлено два эпизода их преступной деятельности.

Николаевской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы по фактам завладения и законченного покушения на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему, организованной группой (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет.

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Шахраї з Миколаївщини
Шахраї з Миколаївщини
Шахраї з Миколаївщини

Автор: 

мошенничество (1221) Николаевская область (2123) прокуратура (5011)


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06.08.2024 12:57 Ответить
 
 