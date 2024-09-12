Прокурор Вінніков, якого підозрюють у крадіжці понад 4 млн грн, вилучених під час обшуку, не перебуватиме під вартою, - рішення Апеляційного суду. ФОТОрепортаж

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення не змінювати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання прокурору Володимиру Віннікову, якого підозрюють у привласненні понад 4 млн грн, вилучених під час обшуку вдома у бізнесмена Олександра Міхновця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Учасники громадського руху "Маніфест 42", метою якого є захист 42 статті Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність, провів під стінами апеляційного суду акцію протесту.









Під час засідання суду стало відомо, що підозрюваний прокурор Вінніков не з'явився на засідання Апеляційного суду 30 липня. Пояснив він це перебуванням у лікарні у зв'язку з черепно-мозковою травмою. За словами сторони обвинувачення, він перебував у лікарні з 27 по 30 липня 2024 року. Проте станом на час засідання він був відсутній в палаті, внаслідок чого був виписаний з лікарні за порушення режиму.

Адвокат Віннікова заявив, що 30 липня той був фактично ще у лікарні, а обставини його виписки потрібно ще з'ясовувати. Тому про неповажну причину пропуску засідання не йдеться.

Прокурор Жидков під час засідання заявив, що 25 липня 2024 року Віннікова було звільнено рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

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Ухвалою Печерського райсуду від 13 червня Віннікову обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Строк дії ухвали визначено до 5 серпня 2024 року. З цією ухвалою не погодилася сторона обвинувачення (прокурор Жидков) та подала апеляційну скаргу з проханням обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1400 прожиткових мінімумів (4 млн 240 тис. 720 грн).

Суддя звернула увагу, що строк дії ухвали закінчився.

Адвокат Вінніков просив залишити ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання без змін.

Що вирішив суд

Згодом судді ухвалили рішення: "Апеляційну скаргу прокурора ... залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді печерського райсуду Києва від 13 червня 2024 року залишити без змін. Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає".

Це рішення судді пояснили виключно тим, що ухвала втратила чинність, а контролюється іншою ухвалою. Прокуратура має можливість, якщо вона посилається на порушення процесуальної поведінки, поставити перед судом питання про зміну запобіжного заходу.

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Нагадаємо, раніше громадський рух "Маніфест 42" вимагав застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до прокурора Голосіївської окружної прокуратури Володимира Віннікова, за привласнення понад 4 мільйонів гривень, вилучених ним під час обшуку вдома у бізнесмена Олександра Міхновця.

За словами адвоката Гліба Тимофіюка, прокурор Вінніков вилучив понад 4 млн грн під час обшуку та привласнив їх, а згодом перестав з'являтись на роботі. Прокуратура це місяцями приховувала, але з часом були вимушені повідомити про це в ДБР. Бюро розпочало кримінальне провадження.

Сторона захисту стверджує, що батько прокурора Віннікова займає високу посаду в Офісі Генпрокурора і може мати вплив на справу, а адвокати прокурора - колишні співробітники ОГП.

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Громадський рух "Маніфест 42" вимагав в Офісу генерального прокурора України та Київського апеляційного суду:

Застосувати до прокурора Володимира Віннікова, який привласнив більше 4 мільйонів гривень, вилучених ним у кримінальній справі, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Провести комплексну перевірку наявності вилученого у підприємців майна та коштів у місцях зберігання і прозвітувати про її результати перед суспільством. Відсторонити від займаної посади батька Володимира Віннікова, Миколу Віннікова, який працює прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях Офісу генерального прокурора України і може впливати на хід слідства, в якому звинувачуваним є його син. Провести комплексну перевірку Голосіївської окружної прокуратури та притягнути до відповідальності осіб, які відкриттям необґрунтованих справ системно тиснуть на підприємців з корупційною метою.

Також учасники руху, звертаючись до президента Зеленського, вимагали:

Поновити мораторій на обшуки та арешти рахунків бізнесу, якщо справа не стосується національної безпеки. У разі подальшого невиконання Офісом генерального прокурора рішення РНБО, введеного в дію Указом Президента 21/2024 ("Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану") від 23 січня 2024 року, протягом трьох місяців поставити питання про особисту відповідальність за це генерального прокурора Андрія Костіна.

Громадський рух "Маніфест 42" був створений у червні 2023 року. Метою руху захист 42 статті Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність.

Як зазначається, на сайті руху "Маніфест 42" консолідує зусилля громадян, організацій, підприємств, органів державної влади для забезпечення прогресу за трьома напрямками:

Створити інфраструктуру для оперативного реагування органів влади, ЗМІ, громадськості та міжнародної спільноти на загострення проблеми рейдерства й інших форм тиску на бізнес.

Створити інструменти суспільного осуду та персональної відповідальності учасників рейдерських атак та інших форм тиску на бізнес.

Домогтися на час дії воєнного стану законодавчого обмеження всіх форм тиску з боку державних силових структур та інших органів влади на бізнес у справах, які не стосуються національної безпеки.

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