Прокурор Винников, подозреваемый в краже более 4 млн грн, изъятых во время обыска, не будет находиться под стражей, - решение Апелляционного суда. ФОТОРЕПОРТАЖ

Апелляционный суд Киева принял решение не менять меру пресечения в виде личного обязательства прокурору Владимиру Винникову, которого подозревают в присвоении более 4 млн грн, изъятых во время обыска дома у бизнесмена Александра Михновца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники общественного движения "Манифест 42", целью которого является защита 42 статьи Конституции, которая гарантирует право на предпринимательскую деятельность, провел под стенами апелляционного суда акцию протеста.









Во время заседания суда стало известно, что подозреваемый прокурор Винников не явился на заседание Апелляционного суда 30 июля. Объяснил он это пребыванием в больнице в связи с черепно-мозговой травмой. По словам стороны обвинения, он находился в больнице с 27 по 30 июля 2024 года. Однако по состоянию на время заседания он отсутствовал в палате, в результате чего был выписан из больницы за нарушение режима.

Адвокат Винникова заявил, что 30 июля тот был фактически еще в больнице, а обстоятельства его выписки нужно еще выяснять. Поэтому о неуважительной причине пропуска заседания речь не идет.

Прокурор Жидков во время заседания заявил, что 25 июля 2024 года Винников был уволен решением Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

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Постановлением Печерского райсуда от 13 июня Винникову избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Срок действия постановления определен до 5 августа 2024 года. С этим постановлением не согласилась сторона обвинения (прокурор Жидков) и подала апелляционную жалобу с просьбой избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1400 прожиточных минимумов (4 млн 240 тыс. 720 грн).

Судья обратила внимание, что срок действия постановления истек.

Адвокат Винников просил оставить постановление об избрании меры пресечения в виде личного обязательства без изменений.

Что решил суд

Впоследствии судьи приняли решение: "Апелляционную жалобу прокурора ... оставить без удовлетворения. Постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева от 13 июня 2024 года оставить без изменений. Постановление является окончательным, обжалованию не подлежит".

Это решение судьи объяснили исключительно тем, что постановление утратило силу, а контролируется другим постановлением. Прокуратура имеет возможность, если она ссылается на нарушение процессуального поведения, поставить перед судом вопрос об изменении меры пресечения.

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Напомним, ранее общественное движение "Манифест 42" требовало применить меру пресечения в виде содержания под стражей к прокурору Голосеевской окружной прокуратуры Владимиру Винникову, за присвоение более 4 миллионов гривен, изъятых им во время обыска дома у бизнесмена Александра Михновца.

По словам адвоката Глеба Тимофеюка, прокурор Винников изъял более 4 млн грн во время обыска и присвоил их, а затем перестал появляться на работе. Прокуратура это месяцами скрывала, но со временем были вынуждены сообщить об этом в ГБР. Бюро начало уголовное производство.

Сторона защиты утверждает, что отец прокурора Винникова занимает высокую должность в Офисе Генпрокурора и может иметь влияние на дело, а адвокаты прокурора - бывшие сотрудники ОГП.

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Общественное движение "Манифест 42" требовало у Офиса генерального прокурора Украины и Киевского апелляционного суда:

Применить к прокурору Владимиру Винникову, который присвоил более 4 миллионов гривен, изъятых им по уголовному делу, меру пресечения в виде содержания под стражей. Провести комплексную проверку наличия изъятого у предпринимателей имущества и средств в местах хранения и отчитаться о ее результатах перед обществом. Отстранить от занимаемой должности отца Владимира Винникова, Николая Винникова, который работает прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовных производствах Офиса генерального прокурора Украины и может влиять на ход следствия, в котором обвиняемым является его сын. Провести комплексную проверку Голосеевской окружной прокуратуры и привлечь к ответственности лиц, которые открытием необоснованных дел системно давят на предпринимателей с коррупционной целью.

Также участники движения, обращаясь к президенту Зеленскому, требовали:

Возобновить мораторий на обыски и аресты счетов бизнеса, если дело не касается национальной безопасности. В случае дальнейшего невыполнения Офисом генерального прокурора решения СНБО, введенного в действие Указом Президента 21/2024 ("О неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности на период действия правового режима военного положения") от 23 января 2024 года, в течение трех месяцев поставить вопрос о личной ответственности за это генерального прокурора Андрея Костина.

Общественное движение "Манифест 42" было создано в июне 2023 года. Целью движения является защита 42 статьи Конституции, которая гарантирует право на предпринимательскую деятельность.

Как отмечается, на сайте движения, "Манифест 42" консолидирует усилия граждан, организаций, предприятий, органов государственной власти для обеспечения прогресса по трем направлениям:

Создать инфраструктуру для оперативного реагирования органов власти, СМИ, общественности и международного сообщества на обострение проблемы рейдерства и других форм давления на бизнес.

Создать инструменты общественного осуждения и персональной ответственности участников рейдерских атак и других форм давления на бизнес.

Добиться на время действия военного положения законодательного ограничения всех форм давления со стороны государственных силовых структур и других органов власти на бизнес в делах, не касающихся национальной безопасности.

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