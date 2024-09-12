Общественное движение "Манифест 42" провело акцию протеста под Апелляционным судом и Офисом Генпрокурора: Требуют прекратить давление на предпринимателей. ВИДЕО+ФОТО

Общественное движение "Манифест 42" провело акцию протеста под Киевским Апелляционным судом и Офисом Генпрокурора из-за решения суда не применять к прокурору Владимиру Винникову, которого подозревают в краже более 4 млн грн, изъятых во время обыска, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 12 сентября 2024 года, Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда не применять к прокурору Владимиру Винникову меру пресечения в виде содержания под стражей. Винников отпущен под личное обязательство.

В январе 2024 года прокурор Владимир Винников исчез с рабочего места одновременно с похищением из сейфа Голосеевской окружной прокуратуры валютных средств в эквиваленте более 4 млн гривен. Эти средства были вещественным доказательством в деле против компании "Мединова", которое вел Винников. При проведении обысков по этому делу Владимир Винников заявлял, что изъятые средства намерен использовать для своего отдыха. Это зафиксировано в протоколе обыска. Впоследствии Винников был задержан, но пока остается на свободе. ...Решение отпустить Владимира Винникова под личное обязательство принято судом по инициативе Офиса Генерального прокурора. По информации "Манифеста 42", отец Владимира Винникова, Николай Винников, является прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовных производствах Офиса Генерального прокурора Украины", - говорится в заявлении "Манифест 42".





""Манифест 42" напомнил, что в резонансном деле Игоря Мазепы при подозрении в нанесении ущерба на 7 млн гривен по настоянию прокуратуры предприниматель попал в СИЗО, а сумма залога составляла 700 млн гривен.

Во время акции под Киевским Апелляционным судом "Манифест 42" требовал у Офиса генерального прокурора Украины и Киевского апелляционного суда:

Применить к прокурору Владимиру Винникову, который присвоил более 4 миллионов гривен, изъятых им по уголовному делу, меру пресечения в виде содержания под стражей. Провести комплексную проверку наличия изъятого у предпринимателей имущества и средств в местах хранения и отчитаться о ее результатах перед обществом. Отстранить от занимаемой должности отца Владимира Винникова, Николая Винникова, который работает прокурором Департамента надзора за соблюдением законов в уголовных производствах Офиса генерального прокурора Украины и может влиять на ход следствия, в котором обвиняемым является его сын. Провести комплексную проверку Голосеевской окружной прокуратуры и привлечь к ответственности лиц, которые открытием необоснованных дел системно давят на предпринимателей с коррупционной целью.

Также участники движения, обращаясь к президенту Зеленскому, требовали:

Возобновить мораторий на обыски и аресты счетов бизнеса, если дело не касается национальной безопасности. В случае дальнейшего невыполнения Офисом генерального прокурора решения СНБО, введенного в действие Указом Президента 21/2024 ("О неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности на период действия правового режима военного положения") от 23 января 2024 года, в течение трех месяцев поставить вопрос о личной ответственности за это генерального прокурора Андрея Костина.

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Также "Манифест 42" и ОО "ГР Автомайдан" пришли под здание Офиса Генпрокурора и подали обращение к генеральному прокурору Андрею Костину с просьбой в течение 10 дней провести встречу с представителями ОГП.





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Напомним, ранее общественное движение "Манифест 42" требовало применить меру пресечения в виде содержания под стражей к прокурору Голосеевской окружной прокуратуры Владимиру Винникову, за присвоение более 4 миллионов гривен, изъятых им во время обыска дома у бизнесмена Александра Михновца.

Апелляционный суд Киева принял решение не менять меру пресечения в виде личного обязательства прокурору Владимиру Винникову.

Общественное движение "Манифест 42" было создано в июне 2023 года. Целью движения является защита 42-й статьи Конституции, которая гарантирует право на предпринимательскую деятельность.

Как отмечается, на сайте движения "Манифест 42" консолидирует усилия граждан, организаций, предприятий, органов государственной власти для обеспечения прогресса по трем направлениям: