Обнаружен и заблокирован фейковый веб-сайт Госпогранслужбы

Обнаружен и заблокирован фейковый веб-сайт ГПСУ, зарегистрированный российским регистратором доменных имен.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, фейковый сайт дублировал структуру и наполнение официального веб-сайта Государственной пограничной службы Украины с целью распространения дезинформации.

"Кибербезопасность установила, что доменное имя фейкового сайта было зарегистрировано российским регистратором доменных имен. Благодаря принятым мерам сайт заблокирован", - сообщили в ГПСУ.

"Призываем граждан соблюдать информационную гигиену и потреблять контент только с официальных ресурсов", - обратились в ГПСУ к гражданам.

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В Государственной пограничной службе напомнили, что официальный вебсайт находится по адресу: https://dpsu.gov.ua. И, как и все сайты органов государственной власти Украины, находится в домене GOV.UA.