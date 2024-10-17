Виявлено та заблоковано фейковий вебсайт Держприкордонслужби

Виявлено та заблоковано фейковий вебсайт ДПСУ, зареєстрований російським реєстратором доменних імен.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, фейковий сайт дублював структуру та наповнення офіційного вебсайту Державної прикордонної служби України з метою поширення дезінформації.

"Кібербезпека встановила, що доменне ім’я фейкового сайту було зареєстровано російським реєстратором доменних імен. Завдяки вжитим заходам сайт заблоковано", - повідомили в ДПСУ.

"Закликаємо громадян дотримуватися інформаційної гігієни та споживати контент лише з офіційних ресурсів", - звернулися в ДПСУ до громадян.

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У Державній прикордонній службі нагадали, що офіційний вебсайт міститься за адресою: https://dpsu.gov.ua. І, як і всі сайти органів державної влади України, перебуває в домені GOV.UA.