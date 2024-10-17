На фронте произошло более 120 боевых столкновений, горячее всего - на Кураховском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, произошло более 120 боевых столкновений. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и осуществлять атаки почти на всех направлениях востока и юга, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Оккупант не прекращает применять артиллерию и авиацию по территории Черниговской и Сумской областей. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов, таких как Бессаловка, Бачевск, Сытное, Высокое, Краснополье, Волковка, Горск, Бучки, Свободная Слобода, Мирополье, Покровка, Шалигино, Малушино, Гремяч, Блешня, Александровка. Также авиация противника нанесла удар в района Мирополье, сбросив при этом две управляемые авиабомбы.

Россияне нанесли четыре авиаудара по территории Курской области РФ, применив десять КАБ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении сегодня произошло три боевых столкновения. Наши войска отбили атаки врага в районах Волчанска и Старицы. Также враг нанес два авиаудара в районе Писаревки и Старого Салтова, сбросив четыре КАБ.

Девять штурмовых действия захватчиков отражены нашими воинами вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и Надии на Купянском направлении. В районах Родникового и Лозовой идет еще три боестолкновения.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении враг атакует возле Грековки, Дружелюбовки, Катериновки, Новомихайловки, Новосадово, Невского, Торского, Серебрянки и Белогоровки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 16 боестолкновений, из которых шесть продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении оккупанты активно применяют авиацию. Подверглись ударам КАБами Сиверск и Звановка.

Продолжаются бои в районах Григорьевки, Миньковки, Часова Яра и Ивановского на Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Торецка, Нелиповки и Щербановки.

На Покровском направлении в районах населенных пунктов Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Лисовка, Селидово - идут ожесточенные бои. Враг совершил 23 попытки штурма украинских позиций.

Горячее всего - на Кураховском направлении: продолжаются десять боестолкновений в районах Измайловки, Новодмитровки, Курахово, Антоновки, Константиновки и Водяного. Еще 22 вражеских штурма в районах Зоряного, Острого, Георгиевки, Катериновки уже отбито нашими защитниками.

На Времевском направлении было отражено пять штурмовых действий противника вблизи Богоявленки, один вражеский штурм продолжается.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении захватчики применяют авиацию в районе Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили одну атаку врага.