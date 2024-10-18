Зеленский призвал другие страны снаряжать резервные бригады

Украина призывает страны НАТО помочь снаряжать бригады, которые могут быть резервами и заменить на поле боя воинов, которые устали.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наш месседж, наше послание всем странам: снаряжайте бригады, они могут быть резервами и могут заменить наших хлопцев, которые устали, нам нужно заменить их на поле боя, вот почему нам нужны эти резервы, и очень хорошо обученные и снаряженные", - сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

В то же время президент подчеркнул, что заседание оборонной Контактной группы в формате "Рамштайн" действительно помогают, поскольку формируют планы внутреннего производства в Украине.

"Иногда это вопрос о финансировании... Это важно также сейчас перед зимой для производства систем электронной борьбы", - сказал Зеленский.

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