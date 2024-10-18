Зеленский призвал другие страны снаряжать резервные бригады
Украина призывает страны НАТО помочь снаряжать бригады, которые могут быть резервами и заменить на поле боя воинов, которые устали.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наш месседж, наше послание всем странам: снаряжайте бригады, они могут быть резервами и могут заменить наших хлопцев, которые устали, нам нужно заменить их на поле боя, вот почему нам нужны эти резервы, и очень хорошо обученные и снаряженные", - сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.
В то же время президент подчеркнул, что заседание оборонной Контактной группы в формате "Рамштайн" действительно помогают, поскольку формируют планы внутреннего производства в Украине.
"Иногда это вопрос о финансировании... Это важно также сейчас перед зимой для производства систем электронной борьбы", - сказал Зеленский.
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Наліпити нові підрозділи, а бойові що мають величезний досвід - сточити до нуля?
Часто знаходяться ті яки приходять під дописи інших та кричать: "ти нічого не знаєш, воно не кругле - воно ще кругліше!!!".
Ви - або член "Ставки" ВГК, або просуваєте кацапські ІПСО.
Я знаю: скільки привозять загиблих у моє місто (обласний центр), і як ви то на 100% знаєте - в обласний центр привозять всіх, а потім вже розвозять по області...
ОК.
Це що - як останній шанс щоби образити коли немає аргументів за темою?
"Наліпити нові підрозділи, а бойові що мають величезний досвід - сточити до нуля?"
Де в моїх словах передбачається заперечення, або незнання того що деякі підрозділи вже "сточені" та розформовані?
Розформувати підрозділ можуть і якщо у його складі залишилося менше 50%.
Блазень повернув довбаний совок в армію...
А хто ж тоді? Пушкин?
сержант отримує менше ніж охоронник
атб то тоді цією ситуацією скористаються і на тебе точно нападуть. .Особливо такий ворог як *****.Тому правильно люди кажуть тобі,тупа ти безмозгла овечка,це твоє зелене ***** разом з тобою ,притягнуло війну в Україну,своїми недолугими діями.І коли ти бачиш могили на кладовищах,розвалені домівки і згорьованих людей то в цьому винне зелене ***** не менше ніж московське,і ти також приймаєш в цьому участь Але ти настільки одебілене що навіть не в змозі це осягнути.Звідки такі дегенерати тут народилися.
це не свідоме заоохочення?
На країну сусід нападає коли вважаєшокраїною керує безталанна істота яка целеспрямовано підірвала обороноздатність армії та країни, яка розкрала бюджет країни та зробила все шоб країна впала за три дні.
Ну , а дальше ? ЗЕ ушел в отставку , а дальше что ? Как будем выборы проводить ? ( или это у вАс в другой методичке ? )
Зараз все в такій дупі, що навіть сам Бог би порядок не навів би думаю.
Накраденого за 5 років спокійно би вистачило - навіть не похудав би Зєля.
Навіть коли було повстання в Угорщині ніхто й пальцем не поворухнув щоб допомогти, коли СРСР давив повсталих танками. Тільки біженців прийняли. Так само і з Чехією було. Чому ви думаєте, що зараз інакше буде?
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/schnell_informiert/video-1391442.html
хоча що ще можуть показати потомки фашистів... саме те, що ви написали.
То вони збрехали? А може не треба маніакально грабувати країну, щоб не маніпулювали? Чи "эта другое"?
те що робить зараз ішак зі своїм кодлом призведе до того, що заходу буде простіше придушити Україну
Зе зараз підтримують даже опозиційні партії
⚡ЯДЕРКА ИЛИ НАТО! ЗЕЛЕНСКИЙ, НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ ВЫДУМЫВАТЬ ПЛАНОВ! ГОНЧАРЕНКО ВСЕ УЖЕ СКАЗАЛ!
https://youtu.be/SOQfDbPnk_A?si=pho-Iu2dbMQBr5yX
СВОЄ ЯО - це обьеднає Україну, бо дивитись як ординці нищать міста усім тяжко .
Шістнадцять **** років була Крупа головою мсек скільки коштує державі такі тварюки?