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Зеленский призвал другие страны снаряжать резервные бригады

зеленський

Украина призывает страны НАТО помочь снаряжать бригады, которые могут быть резервами и заменить на поле боя воинов, которые устали.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наш месседж, наше послание всем странам: снаряжайте бригады, они могут быть резервами и могут заменить наших хлопцев, которые устали, нам нужно заменить их на поле боя, вот почему нам нужны эти резервы, и очень хорошо обученные и снаряженные", - сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе.

В то же время президент подчеркнул, что заседание оборонной Контактной группы в формате "Рамштайн" действительно помогают, поскольку формируют планы внутреннего производства в Украине.

"Иногда это вопрос о финансировании... Это важно также сейчас перед зимой для производства систем электронной борьбы", - сказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский отрицает, что Украина готовится восстановить ядерный потенциал

Автор: 

Зеленский Владимир (20826) НАТО (10069)


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Топ комментарии
+12
Оце свине рило 🤡 ...призвів Україну до відкритої війни ,а тепер порожує Заходу ,за прийом біженців ...пора цьому ід* оту🤡 йти з президенства !!!! чим скоріше, тим краще для всіх !
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18.10.2024 00:17 Ответить
+12
Взагалі майстер перекладати відповідальність на плечі інших. Україна це не частина Польщі, чи Чехії, чи Італії, чи Німеччини чи іншої країни ЄС. Україна це окрема країна і завдання української влади навчитися нарешті нормально використовувати наявних в країні людей. А не нарізати завдання чужим країнам виконувати свою роботу.
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18.10.2024 01:23 Ответить
+10
А Зєля не хоче за рахунок свого чорного кешу і чорного кешу своєї Зе-команди спорядити хоча би 10 військових бригад.
Накраденого за 5 років спокійно би вистачило - навіть не похудав би Зєля.
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18.10.2024 00:21 Ответить
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"...і дуже добре навчені й споряджені"
Наліпити нові підрозділи, а бойові що мають величезний досвід - сточити до нуля?
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18.10.2024 00:10 Ответить
Ті що з бойовим досвідом- уже давно сточені до нуля. Ти просто не знаєш реальну цифру втрат.
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18.10.2024 06:26 Ответить
Так, вже розформовують підрозділи - https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3917165-pismennik-stanislav-aseev-zaaviv-so-zvilnaetsa-zi-zbrojnih-sil-ukraini.html
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18.10.2024 08:25 Ответить
Ну ось бачите - є навіть навіть таки люди яки стверджують те що інші "не знають" саме те про що вони пишуть.
Часто знаходяться ті яки приходять під дописи інших та кричать: "ти нічого не знаєш, воно не кругле - воно ще кругліше!!!".
Ви - або член "Ставки" ВГК, або просуваєте кацапські ІПСО.
Я знаю: скільки привозять загиблих у моє місто (обласний центр), і як ви то на 100% знаєте - в обласний центр привозять всіх, а потім вже розвозять по області...
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18.10.2024 09:42 Ответить
А я знаю скільки загинуло у мене і скільки безвісти зниклих лежать на втрачених позиціях.
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18.10.2024 12:56 Ответить
То ви просто вирішили похвалитися вашим знанням та помірятися ним з іншими?
ОК.
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18.10.2024 13:03 Ответить
Дивишся єдиний лайномарафон?
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18.10.2024 13:04 Ответить
А це вже геть жалюгідно.
Це що - як останній шанс щоби образити коли немає аргументів за темою?

"Наліпити нові підрозділи, а бойові що мають величезний досвід - сточити до нуля?"
Де в моїх словах передбачається заперечення, або незнання того що деякі підрозділи вже "сточені" та розформовані?
Розформувати підрозділ можуть і якщо у його складі залишилося менше 50%.
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18.10.2024 13:13 Ответить
50%- це ще вважається бойовий підрозділ.
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18.10.2024 13:27 Ответить
Так, у нас зараз здебільшого так й вважається. Але навряд він по факту саме "бойовий" якщо з особового складу там залишилися лише спеціалісти з "небойових" ВОС.
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18.10.2024 13:40 Ответить
А у нас по фіг кого на м'ясо відправляти. Я, медик роти, раз потрапив в групу з старшиною, водієм ротного, літунами і двома снайперами. Я вийшов сам.
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18.10.2024 14:37 Ответить
А оце пі...пець як вкурвлює та демотивує.
Блазень повернув довбаний совок в армію...
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18.10.2024 14:44 Ответить
Оце свине рило 🤡 ...призвів Україну до відкритої війни ,а тепер порожує Заходу ,за прийом біженців ...пора цьому ід* оту🤡 йти з президенства !!!! чим скоріше, тим краще для всіх !
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18.10.2024 00:17 Ответить
Спорядити це значить надати техніку і обладнання.
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18.10.2024 01:01 Ответить
я думав то путін призвів Україну до відкритої війни, а з'ясувалося зе. Якої тільки маячні не прочитаєш тут від хворих людей.
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18.10.2024 01:05 Ответить
Це політичні тонкощі ...на яких взагалі виїхав 🤡 на виборах ...не я казала ,шо війни не буде ,готуйте шашлики...не я казала ,зазернути в очі ...була можливість в українців жити ...тепер виживають ,і не треба перетягувати та маніпулювати суспільною думкою ...
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18.10.2024 01:17 Ответить
навіть якщо б він готувався, путін все одно б напав. Отже не зе її призвів, це вже дах їде.
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18.10.2024 01:19 Ответить
Але він готувався прийняти русню і підписати капітуляцію. Для цього розмінував чонгар, побудував дороги, знищував зсу. До речі, хай вам напишуть вже нову методичку.
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18.10.2024 05:39 Ответить
Та вишо, не зе?
А хто ж тоді? Пушкин?
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18.10.2024 06:03 Ответить
Путлер напав давно, ще у 2014 році. Чи за це тролі та сраколизи Зе не у курсы?
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18.10.2024 06:23 Ответить
Кацапська гопота нападає лише на слабких, а Зєля - це клоун-українофоб, який ослабив країну, чим показав пуйлу що нападати можна.
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18.10.2024 07:07 Ответить
а в 2014 хто призвів? також зе?
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18.10.2024 17:16 Ответить
В 2014 році до окупації Криму і Донбасу привів той, хто разом з Мєдвєдєвим споювали мальчіка-шутніка без трусікаф у сауні. Потім той шапкокрад здриснув у Ростов.
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18.10.2024 20:25 Ответить
Та ти що ?Звідки така інформація з грифом" навіть" і "якщо",сам Подоляк сказав,чи зелене насрало в голову з марафонних відосіків.Коли ти розміновуєш Чонгар,відводиш війська з підготовлених позицій,не даєш кошти з бюджетів на армію , розширюєш дороги на імовірних напрямках наступу, закриваєш і не фінансуєш оборонні програми,здаєш таємні операції ворогу а
сержант отримує менше ніж охоронник
атб то тоді цією ситуацією скористаються і на тебе точно нападуть. .Особливо такий ворог як *****.Тому правильно люди кажуть тобі,тупа ти безмозгла овечка,це твоє зелене ***** разом з тобою ,притягнуло війну в Україну,своїми недолугими діями.І коли ти бачиш могили на кладовищах,розвалені домівки і згорьованих людей то в цьому винне зелене ***** не менше ніж московське,і ти також приймаєш в цьому участь Але ти настільки одебілене що навіть не в змозі це осягнути.Звідки такі дегенерати тут народилися.
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18.10.2024 07:09 Ответить
так ішак зняв труси і став раком дупою до маньяка-рецидивіста!
це не свідоме заоохочення?
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18.10.2024 10:47 Ответить
Демонстрація слабкості провокує на агресію.
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18.10.2024 05:41 Ответить
А шо тут дивного? Це маьуть пуцін підривав обороноздатність України з травня 2019 року та займався грабунком народу і країни? Це пуцін готувавася до травневих шашликів а не до війни? Це пуцін перевів бронетанкові заводи на однодневний робочий тиждень? Це пуцін згорнув ракетни програми та програми розвітку ЗСУ? Це пкцін розмінував все шо мог тощо?
На країну сусід нападає коли вважаєшокраїною керує безталанна істота яка целеспрямовано підірвала обороноздатність армії та країни, яка розкрала бюджет країни та зробила все шоб країна впала за три дні.
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18.10.2024 06:02 Ответить
Тоб то це х...ло з 19 року скоротило ЗСУ з 320 тисяч до 140 тисяч. Почитайте директора ЦРУ Бернса - після того як він двічі у 21 році попереджав зеленского про напад рашистів на Україну, а потім мав зкстріч з х...лом - та попереджав за наслідки війни. Так той йьому відплвів - а коли, якшо не зараз - при зеленскому Україна стала така слабка.
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18.10.2024 08:29 Ответить
вАс сегодня очень много ...
Ну , а дальше ? ЗЕ ушел в отставку , а дальше что ? Как будем выборы проводить ? ( или это у вАс в другой методичке ? )
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18.10.2024 01:13 Ответить
Вони думають Порошенко прийде порядок наведе.

Зараз все в такій дупі, що навіть сам Бог би порядок не навів би думаю.
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18.10.2024 01:20 Ответить
Читай вище...вибори будуть після закінченя війни , а владу пі** рас зеленський ,повинен віддати комітету нацзахисту України !!!
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18.10.2024 01:20 Ответить
Это вы сейчас из Конституции Украины цитаты приводите ?
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18.10.2024 01:25 Ответить
ой, не ішаковському кодлу робити посилання на Конституцію...
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18.10.2024 10:48 Ответить
Навіщо спілкуватися з цими німецькими ухилячками?
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18.10.2024 02:41 Ответить
Ага, схоже на за 3 роки масштабної війни до Вови таки дійшло, що не можуть одні і ті ж самі люди сидіти увесь час в окопах. Але схоже що толку від цього "дійшло" небагато, якщо все на що здатні креативні менеджери з ОПи, це лише закликати Захід готувати нам резервні бригади.
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18.10.2024 00:18 Ответить
Воно дупля не відбиває ...пре його !шо ви там в ОПі 🤡 підсовуваїте під ніс ?!!!
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18.10.2024 00:19 Ответить
А Зєля не хоче за рахунок свого чорного кешу і чорного кешу своєї Зе-команди спорядити хоча би 10 військових бригад.
Накраденого за 5 років спокійно би вистачило - навіть не похудав би Зєля.
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18.10.2024 00:21 Ответить
Ба більше, весь губатосракатий 95 не схудне
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18.10.2024 08:23 Ответить
навіть якщо ціле НАТО ввійде в Україну,ніхто за чужу землю воювати не буде.
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18.10.2024 00:29 Ответить
нууу, як би, "воювати за чужу землю" - це є головний принцип на якому створювалося НАТО
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18.10.2024 00:43 Ответить
НАТО десятиліттями чекало поки розпадеться СРСР і пальцем не поворухнуло щоб відвоювати окуповані країни Варшавського договору.

Навіть коли було повстання в Угорщині ніхто й пальцем не поворухнув щоб допомогти, коли СРСР давив повсталих танками. Тільки біженців прийняли. Так само і з Чехією було. Чому ви думаєте, що зараз інакше буде?
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18.10.2024 01:05 Ответить
не зовсім розумію на яких підставах НАТО мало вписатися за Угорщину та Чехословакію?
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18.10.2024 01:12 Ответить
це голос волаючого у пустелі. Вони сс*ть сбивати дрони на своїй території, а він каже щоб їх бригади сюди зайшли. Вони тепер вночі спати будуть с памперсами від цієї думки.
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18.10.2024 00:34 Ответить
ішак має на увазі споряджати з біженців
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18.10.2024 00:45 Ответить
Ніхто цього робити не буде хоч би скільки не ремигав ішак.
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18.10.2024 01:02 Ответить
споряджати УКРАЇНСЬКІ резервні бригади
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18.10.2024 10:59 Ответить
А кто асфальт будет класть, а потом в него миллиард деревьев закапывать?
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18.10.2024 00:40 Ответить
Показали тільки що по Тагесшау канал, який належить до державного концерну ARD начальницю МСЕК та, що з мільйонами грошей на ліжку лежала. Також концерт Вакарчука.. Всю згуртованість на шляху до перемоги.

https://www.tagesschau.de/multimedia/video/schnell_informiert/video-1391442.html
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18.10.2024 01:17 Ответить
а хлопців які гинуть на передовій не показали? а як їх полонених гвалтують і вбивають? а вбитих і покалічених дітей? а спаплюжені дома і села, а взірвану гес? а всі звірства кацапів? а хлопця який підірвав міст разом із собою, щоб зупиинити просування кацапів?
хоча що ще можуть показати потомки фашистів... саме те, що ви написали.
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18.10.2024 01:24 Ответить
Їх теж регулярно показують.
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18.10.2024 01:26 Ответить
ні хріна їх не показують. Коли я спитав іноземця що він думає про удар ракетою по Охматдиту він не знав що скзазати. Тому що у них цього в новинах не було. А ось що покажуть хмельницьку кралю, то тут це буде в прайм тайм. Так же легше маніпулювати думкою і натягувати сову на глобус, правда?
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18.10.2024 01:29 Ответить
А ось що покажуть хмельницьку кралю, то....

То вони збрехали? А може не треба маніакально грабувати країну, щоб не маніпулювали? Чи "эта другое"?
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18.10.2024 04:15 Ответить
якщо ви не розумієте що це дрібна маніпуляція, то розмовляти далі немає про що
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18.10.2024 17:19 Ответить
Взагалі майстер перекладати відповідальність на плечі інших. Україна це не частина Польщі, чи Чехії, чи Італії, чи Німеччини чи іншої країни ЄС. Україна це окрема країна і завдання української влади навчитися нарешті нормально використовувати наявних в країні людей. А не нарізати завдання чужим країнам виконувати свою роботу.
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18.10.2024 01:23 Ответить
та не питання. Коли кацапи стануть біля польського кордону, подивимося яку пісню ви заспіваєте. Хоча що осбисто ви будете робити і так ясно. Здриснете в сша чи канаду і будете писати звідти українцям повчальні листи.
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18.10.2024 01:26 Ответить
Я не пишу нікому повчальних листів. Тільки думками інколи ділюся тут. Є більш цікаві активності в моєму житті. Мені непринципово тут нічого взагалі більш не писати.
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18.10.2024 01:28 Ответить
я бігла за вами 10 км щоб сказати вам, як ви мені нецікаві
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18.10.2024 01:30 Ответить
Кацапи і так стоять біля польского кордону у Калінінграді, ще є спільний кордон з Фінляндієй.
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18.10.2024 02:39 Ответить
ще є Естонія, Латвія, Литва, Аляска
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18.10.2024 10:52 Ответить
ну так будуть стояти по всьому кордону з єс і тримати їх за яйця. різниця є?
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18.10.2024 17:20 Ответить
🤣 трималка ще не виросла
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22.10.2024 22:53 Ответить
На той час ми будемо мертвими
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18.10.2024 09:03 Ответить
а Естонія? а Латвія? а Літва? а Калінінград? а Фінлянія? А Аляска? може досить нести свою тупу маячню?
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18.10.2024 10:51 Ответить
А чого ви , УХИЛЯНТ , важаете що хтось пише дурню, а ви самий розумний за кордоном 🤣🤣
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18.10.2024 11:16 Ответить
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18.10.2024 03:27 Ответить
Дурня повна
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18.10.2024 09:04 Ответить
Ось і полізли кацапські тролі
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18.10.2024 10:48 Ответить
ти або кацапський троль, що робить це свідомо, а або просто розумовообмежена!
те що робить зараз ішак зі своїм кодлом призведе до того, що заходу буде простіше придушити Україну
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18.10.2024 10:56 Ответить
ти або кацапський троль, що робить це свідомо, а або просто розумовообмежен

Зе зараз підтримують даже опозиційні партії

⚡ЯДЕРКА ИЛИ НАТО! ЗЕЛЕНСКИЙ, НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ ВЫДУМЫВАТЬ ПЛАНОВ! ГОНЧАРЕНКО ВСЕ УЖЕ СКАЗАЛ!

https://youtu.be/SOQfDbPnk_A?si=pho-Iu2dbMQBr5yX

СВОЄ ЯО - це обьеднає Україну, бо дивитись як ординці нищать міста усім тяжко .
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18.10.2024 11:04 Ответить
Скільки могли спорядити бійців родина Крупи,а якщо додати прокурорів,ментів,то ще й з особовим складом питань нема,тільки чому обласний прокурор інвалід,його жінка перейшла з прокуратури до обласної так?
Шістнадцять **** років була Крупа головою мсек скільки коштує державі такі тварюки?
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18.10.2024 04:14 Ответить
ВТОМИЛИСЯ це як вбиті чи пропавші без вісті???
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18.10.2024 04:43 Ответить
Докерувався ЗЄльоний бабуїн ...Люди у війську голі ,босі,зате хапуги зі МСЕК,проКурватури,мусарні ...жирують та далі крадуть та беруть бєшєнниє хабарі...
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18.10.2024 07:49 Ответить
Додам - ви подивіться на чому їздять тцкашнікі і як вони приодіті??!!! презеденський спецназ відпочиває....
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18.10.2024 08:56 Ответить
ПІ&АР!
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18.10.2024 08:01 Ответить
Ніфіга не зрозуміло але дуже цікаво
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18.10.2024 09:02 Ответить
Ти мало того що УХИЛЯНТ , що розумничає на Цензорі, ти ще і хамло
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18.10.2024 11:21 Ответить
 
 