Зеленський закликав інші країни споряджати резервні бригади
Україна закликає країни НАТО допомогти споряджати бригади, які можуть бути резервами і замінити на полі бою воїнів, які втомилися.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наш меседж, наше послання усім країнам: споряджайте бригади, вони можуть бути резервами і можуть замінити наших хлопців, які втомилися, нам потрібно замінити їх на полі бою, ось чому нам потрібні ці резерви, і дуже добре навчені й споряджені", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі.
Водночас президент наголосив, що засідання оборонної Контактної групи у форматі "Рамштайн" справді допомагають, оскільки формують плани внутрішнього виробництва в Україні.
"Іноді це питання про фінансування... Це важливо також зараз перед зимою для виробництва систем електронної боротьби", - пояснив Зеленський.
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Наліпити нові підрозділи, а бойові що мають величезний досвід - сточити до нуля?
Часто знаходяться ті яки приходять під дописи інших та кричать: "ти нічого не знаєш, воно не кругле - воно ще кругліше!!!".
Ви - або член "Ставки" ВГК, або просуваєте кацапські ІПСО.
Я знаю: скільки привозять загиблих у моє місто (обласний центр), і як ви то на 100% знаєте - в обласний центр привозять всіх, а потім вже розвозять по області...
ОК.
Це що - як останній шанс щоби образити коли немає аргументів за темою?
"Наліпити нові підрозділи, а бойові що мають величезний досвід - сточити до нуля?"
Де в моїх словах передбачається заперечення, або незнання того що деякі підрозділи вже "сточені" та розформовані?
Розформувати підрозділ можуть і якщо у його складі залишилося менше 50%.
Блазень повернув довбаний совок в армію...
А хто ж тоді? Пушкин?
сержант отримує менше ніж охоронник
атб то тоді цією ситуацією скористаються і на тебе точно нападуть. .Особливо такий ворог як *****.Тому правильно люди кажуть тобі,тупа ти безмозгла овечка,це твоє зелене ***** разом з тобою ,притягнуло війну в Україну,своїми недолугими діями.І коли ти бачиш могили на кладовищах,розвалені домівки і згорьованих людей то в цьому винне зелене ***** не менше ніж московське,і ти також приймаєш в цьому участь Але ти настільки одебілене що навіть не в змозі це осягнути.Звідки такі дегенерати тут народилися.
це не свідоме заоохочення?
На країну сусід нападає коли вважаєшокраїною керує безталанна істота яка целеспрямовано підірвала обороноздатність армії та країни, яка розкрала бюджет країни та зробила все шоб країна впала за три дні.
Ну , а дальше ? ЗЕ ушел в отставку , а дальше что ? Как будем выборы проводить ? ( или это у вАс в другой методичке ? )
Зараз все в такій дупі, що навіть сам Бог би порядок не навів би думаю.
Накраденого за 5 років спокійно би вистачило - навіть не похудав би Зєля.
Навіть коли було повстання в Угорщині ніхто й пальцем не поворухнув щоб допомогти, коли СРСР давив повсталих танками. Тільки біженців прийняли. Так само і з Чехією було. Чому ви думаєте, що зараз інакше буде?
https://www.tagesschau.de/multimedia/video/schnell_informiert/video-1391442.html
хоча що ще можуть показати потомки фашистів... саме те, що ви написали.
То вони збрехали? А може не треба маніакально грабувати країну, щоб не маніпулювали? Чи "эта другое"?
те що робить зараз ішак зі своїм кодлом призведе до того, що заходу буде простіше придушити Україну
Зе зараз підтримують даже опозиційні партії
⚡ЯДЕРКА ИЛИ НАТО! ЗЕЛЕНСКИЙ, НЕ НУЖНО БОЛЬШЕ ВЫДУМЫВАТЬ ПЛАНОВ! ГОНЧАРЕНКО ВСЕ УЖЕ СКАЗАЛ!
https://youtu.be/SOQfDbPnk_A?si=pho-Iu2dbMQBr5yX
СВОЄ ЯО - це обьеднає Україну, бо дивитись як ординці нищать міста усім тяжко .
Шістнадцять **** років була Крупа головою мсек скільки коштує державі такі тварюки?