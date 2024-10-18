Зеленський закликав інші країни споряджати резервні бригади

Україна закликає країни НАТО допомогти споряджати бригади, які можуть бути резервами і замінити на полі бою воїнів, які втомилися.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наш меседж, наше послання усім країнам: споряджайте бригади, вони можуть бути резервами і можуть замінити наших хлопців, які втомилися, нам потрібно замінити їх на полі бою, ось чому нам потрібні ці резерви, і дуже добре навчені й споряджені", - сказав Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі.

Водночас президент наголосив, що засідання оборонної Контактної групи у форматі "Рамштайн" справді допомагають, оскільки формують плани внутрішнього виробництва в Україні.

"Іноді це питання про фінансування... Це важливо також зараз перед зимою для виробництва систем електронної боротьби", - пояснив Зеленський.

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