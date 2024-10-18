Пока РФ ведет войну в Украине, ее активы будут заблокированы, - Евросовет

Активы РФ будут оставаться заблокированными до завершения Россией войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в выводах саммита Европейского совета.

В частности, в документе указано, что российские активы будут заблокированы до тех пор, пока Российская Федерация не остановит войну и не выплатит компенсации.

"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы будут оставаться заблокированными, пока Россия не остановит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ущерб, вызванный этой войной", - говорится в резолюции саммита Европейского совета.

Также в опубликованном документе Совет ЕС подчеркнул важность выполнения обязательств, взятых на саммите G7 в Апулии "по выделению вместе с партнерами около 45 млрд евро до конца года для текущих и будущих бюджетных потребностей и потребностей на восстановление".

В связи с этим Евросовет приглашает высокого представителя ЕС и Еврокомиссию присоединиться вместе с Украиной к реализации "каждого из упомянутых компонентов".

Кроме этого, ЕС готов вводить новые санкции против России.

"Европейский союз остается готовым к дальнейшему ограничению способности России вести войну, в том числе с помощью дальнейших санкций", - говорится в резолюции

Также в этом же документе Совет ЕС осудил постоянные обстрелы РФ критически важной энергетической и гражданской инфраструктуры Украины, разрушение портовой инфраструктуры и нападения на коммерческие суда. И дополнительно отметил, что призывает к быстрому усилению военной поддержки и ускорению предоставления систем ПВО, боеприпасов и ракет для нашей страны.

Напомним, 17 октября в Брюсселе состоялась очередная встреча глав государств и правительств ЕС. В ней принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

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