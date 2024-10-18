Поки РФ веде війну в Україні, її активи будуть заблоковані, - Єврорада

Активи РФ залишатимуться заблокованими до завершення Росією війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у висновках саміту Європейської ради.

Зокрема, у документі вказано, що російські активи будуть заблоковані до тих пір, поки Російська Федерація не зупинить війну та не виплатить компенсації.

"Відповідно до законодавства ЄС, російські активи будуть залишатися заблокованими, поки Росія не зупинить свою агресивну війну проти України та не компенсує шкоду, спричинену цією війною", - йдеться у резолюції саміту Європейської ради.

Також в опублікованому документі Рада ЄС підкреслила важливість виконання зобов'язань, що були взяті на саміті G7 в Апулії "щодо виділення разом з партнерами близько 45 млрд євро до кінця року для поточних та майбутніх бюджетних потреб та потреб на відбудову".

У зв'язку з цим Єврорада запрошує високого представника ЄС і Єврокомісію долучитися разом з Україною до реалізації "кожного зі згаданих компонентів".

Крім цього, ЄС готовий вводити нові санкції проти Росії.

"Європейський союз залишається готовим до подальшого обмеження здатності Росії вести війну, в тому числі за допомогою подальших санкцій", - зазначено у резолюції

Також у цьому ж документі Рада ЄС засудила постійні обстріли РФ критичної важливої енергетичної та цивільної інфраструктури України, руйнування портової інфраструктури та напади на комерційні суди. І додатково зазначила, що закликає до швидкого посилення військової підтримки і прискорення надання систем ППО, боєприпасів і ракет для нашої країни.

Нагадаємо, 17 жовтня в Брюсселі відбулася чергова зустріч глав держав та урядів ЄС. У ній взяв участь президент України Володимир Зеленський.

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