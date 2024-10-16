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Новини
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ЄС засудив страти українських військовополонених Росією: серйозні порушення Женевських конвенцій

ЄС засудив страти українських військовополонених Росією

Європейський Союз рішуче засудив страти українських військовополонених Росією. 

Про це йдеться у заяві головного дипломата Євросоюзу Жозепа Борреля, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними з достовірних джерел, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в російському полоні загинуло щонайменше 177 українських військовополонених.

Зокрема, у заяві Борреля згадується, що 10 жовтня російські війська розстріляли дев'ятьох українських військовополонених у Курській області, а 1 жовтня 16 військовополонених були страчені Росією в Донецькій області.

"Європейський Союз рішуче засуджує ці вбивства, які є ще одним огидним прикладом жорстокого поводження Росії з українським народом. Ці випадки є жахливими і представляють собою серйозні порушення Женевських конвенцій. Вони демонструють постійне і систематичне нехтування Росією міжнародним правом, зокрема, міжнародним гуманітарним правом", - йдеться у заяві шефа європейської дипломатії.

Боррель наголосив, що Росія має чіткі зобов'язання за Статутом ООН та міжнародним правом, які вона повинна виконувати.

"Те, що російські громадські діячі публічно закликають до страти українських військовополонених і вихваляють ці страти, закликаючи до нових, вкотре розкриває істинну природу режиму в Кремлі", - заявив топдипломат.

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Управління ООН з прав людини (УВКПЛ) вже підтвердило систематичне застосування широкого спектра різних методів тортур, включно з сексуальним насильством, щодо українських військовополонених їхніми російськими загарбниками. ЄС також засуджує відсутність в ув'язнених доступу до зовнішнього світу та відмову в гуманітарному доступі для незалежних спостерігачів.

"ЄС підтверджує свою тверду прихильність притягненню до відповідальності всіх виконавців і співучасників російських воєнних злочинів проти України", - додав Боррель.

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Автор: 

страта (80) росія (65949) Євросоюз (13636) полонені (2293) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+12
Головне - не ескалювати, а те, що помре ще кілька тисяч українців - то дрібниця. Отаке міжнародне право.
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16.10.2024 23:13
+9
потужно засудив!
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16.10.2024 23:28
+9
І чомусь наші керманичі думають, що ст. 5 НАТО нас захистить від росії. Просто росія ще її не перевіряла на міцність. От міжнародне право перевірила, і воно виявилось фількиною грамотою.
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16.10.2024 23:46
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Головне - не ескалювати, а те, що помре ще кілька тисяч українців - то дрібниця. Отаке міжнародне право.
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16.10.2024 23:13 Відповісти
Отаке лівацьке право, яке підмінило міжнародне право.
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16.10.2024 23:16 Відповісти
І чомусь наші керманичі думають, що ст. 5 НАТО нас захистить від росії. Просто росія ще її не перевіряла на міцність. От міжнародне право перевірила, і воно виявилось фількиною грамотою.
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16.10.2024 23:46 Відповісти
Які імпотенти
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16.10.2024 23:16 Відповісти
Сильно засудив,чи не дуже?
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16.10.2024 23:18 Відповісти
потужно засудив!
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16.10.2024 23:28 Відповісти
Навіть надзвичайно потужно як в пусту бочку.
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16.10.2024 23:33 Відповісти
Не уявляю як їм живеться з такими заявами і з тотальним обнуленням своєї ваги в світі?
Просто ганебне дійство!
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16.10.2024 23:44 Відповісти
А точкові санкції проти тих, що розстрілювали, прийнято?
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16.10.2024 23:48 Відповісти
Світ-лайно. Тільки загроза власній шкурі західних підарасів примусить їх хоч до якихось конкретних дій.
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17.10.2024 00:03 Відповісти
Так а що далі то? Потужно засудив та прикупив нафти? Нахіба взагалі ці заяви, щось не розумію користі
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17.10.2024 03:31 Відповісти
Засудив, висловивши просто глибоку стурбованість, а чи не багато й не мало, як глибоку стурбованість на грані великої занепокоєності?..
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17.10.2024 07:30 Відповісти
Уявляю, як ржуть орки.
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17.10.2024 08:07 Відповісти
 
 