ЄС засудив страти українських військовополонених Росією: серйозні порушення Женевських конвенцій

Європейський Союз рішуче засудив страти українських військовополонених Росією.

Про це йдеться у заяві головного дипломата Євросоюзу Жозепа Борреля, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними з достовірних джерел, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в російському полоні загинуло щонайменше 177 українських військовополонених.

Зокрема, у заяві Борреля згадується, що 10 жовтня російські війська розстріляли дев'ятьох українських військовополонених у Курській області, а 1 жовтня 16 військовополонених були страчені Росією в Донецькій області.

"Європейський Союз рішуче засуджує ці вбивства, які є ще одним огидним прикладом жорстокого поводження Росії з українським народом. Ці випадки є жахливими і представляють собою серйозні порушення Женевських конвенцій. Вони демонструють постійне і систематичне нехтування Росією міжнародним правом, зокрема, міжнародним гуманітарним правом", - йдеться у заяві шефа європейської дипломатії.

Боррель наголосив, що Росія має чіткі зобов'язання за Статутом ООН та міжнародним правом, які вона повинна виконувати.

"Те, що російські громадські діячі публічно закликають до страти українських військовополонених і вихваляють ці страти, закликаючи до нових, вкотре розкриває істинну природу режиму в Кремлі", - заявив топдипломат.

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Управління ООН з прав людини (УВКПЛ) вже підтвердило систематичне застосування широкого спектра різних методів тортур, включно з сексуальним насильством, щодо українських військовополонених їхніми російськими загарбниками. ЄС також засуджує відсутність в ув'язнених доступу до зовнішнього світу та відмову в гуманітарному доступі для незалежних спостерігачів.

"ЄС підтверджує свою тверду прихильність притягненню до відповідальності всіх виконавців і співучасників російських воєнних злочинів проти України", - додав Боррель.

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