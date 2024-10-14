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Новини
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Наразі відомо про 102 випадки страт українських військовополонених росіянами, - Офіс Генпрокурора

окупанти стратили вже 102 українських військовополонених - прокуратура

Наразі правоохоронці мають інформацію про страту на полі бою російськими військовими 102 українських військовополонених.

Про це "Слідству.Інфо" повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

13 жовтня стало відомо про страту ще дев’яти українських військових, які здавалися в полон, поблизу населеного пункту Зелений Шлях у Курській області.

За даними аналітиків, вбивство сталося ще 10 жовтня.

Деталі страти українських захисників ще з’ясовують, однак уже відомо, що військові йшли на позиції, вважаючи, що ті розташовані в тилу. Українські воїни натрапили на ворога та вступили з ним у бій. Через обмежену кількість боєкомплекту військові були змушені здатися, після чого їх стратили росіяни.

Омбудсмен Дмитро Лубінець вже направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, наголосивши на порушенні Женевської конвенції.

В Офісі Генпрокурора заявили, що наразі відомо про 102 випадки страт українських військовополонених росіянами.

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Автор: 

страта (80) ЗСУ (7647) Офіс Генпрокурора (3273)


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Ну що можна чекати від рашиських варварів ,це терористи це світове зло ,про злочини орди треба розповідати по всьому світі натомість в нас носятся з "планом перемоги" і мирним самітом .
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14.10.2024 17:34 Відповісти
А є зафіксовані випадки щоб українці робили щось таке ?
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14.10.2024 17:42 Відповісти
а вам навіщо про це знати
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14.10.2024 17:47 Відповісти
а вам ?
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14.10.2024 17:50 Відповісти
ООН агов.Де ваша стурбованість, Сибига де позачергове засідання радбезу ООН?
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14.10.2024 18:22 Відповісти
 
 