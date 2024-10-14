Наразі відомо про 102 випадки страт українських військовополонених росіянами, - Офіс Генпрокурора

Наразі правоохоронці мають інформацію про страту на полі бою російськими військовими 102 українських військовополонених.

Про це "Слідству.Інфо" повідомили в Офісі Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

13 жовтня стало відомо про страту ще дев’яти українських військових, які здавалися в полон, поблизу населеного пункту Зелений Шлях у Курській області.

За даними аналітиків, вбивство сталося ще 10 жовтня.

Деталі страти українських захисників ще з’ясовують, однак уже відомо, що військові йшли на позиції, вважаючи, що ті розташовані в тилу. Українські воїни натрапили на ворога та вступили з ним у бій. Через обмежену кількість боєкомплекту військові були змушені здатися, після чого їх стратили росіяни.

Омбудсмен Дмитро Лубінець вже направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, наголосивши на порушенні Женевської конвенції.

В Офісі Генпрокурора заявили, що наразі відомо про 102 випадки страт українських військовополонених росіянами.

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