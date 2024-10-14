В настоящее время известно о 102 случаях казней украинских военнопленных россиянами, - Офис Генпрокурора

Сейчас правоохранители располагают информацией о казни на поле боя российскими военными 102 украинских военнопленных.

Об этом "Слідству.Інфо" сообщили в Офисе Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

13 октября стало известно о казни еще девяти украинских военных, которые сдавались в плен, вблизи населенного пункта Зеленый Шлях в Курской области.

По данным аналитиков, убийство произошло еще 10 октября.

Детали казни украинских защитников еще выясняют, однако уже известно, что военные шли на позиции, считая, что те расположены в тылу. Украинские воины наткнулись на врага и вступили с ним в бой. Из-за ограниченного количества боекомплекта военные были вынуждены сдаться, после чего их казнили россияне.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста, отметив нарушение Женевской конвенции.

В Офисе Генпрокурора заявили, что сейчас известно о 102 случаях казней украинских военнопленных россиянами.

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