ЕС осудил казни украинских военнопленных Россией: серьезные нарушения Женевских конвенций

Европейский Союз решительно осудил казни украинских военнопленных Россией.

Об этом говорится в заявлении главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным из достоверных источников, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в российском плену погибло, по меньшей мере, 177 украинских военнопленных.

В частности, в заявлении Борреля упоминается, что 10 октября российские войска расстреляли девять украинских военнопленных в Курской области, а 1 октября 16 военнопленных были казнены Россией в Донецкой области.

"Европейский Союз решительно осуждает эти убийства, которые являются еще одним отвратительным примером жестокого обращения России с украинским народом. Эти случаи являются ужасными и представляют собой серьезные нарушения Женевских конвенций. Они демонстрируют постоянное и систематическое пренебрежение Россией международным правом, в частности, международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении шефа европейской дипломатии.

Боррель подчеркнул, что Россия имеет четкие обязательства по Уставу ООН и международному праву, которые она должна выполнять.

"То, что российские общественные деятели публично призывают к казни украинских военнопленных и восхваляют эти казни, призывая к новым, в очередной раз раскрывает истинную природу режима в Кремле", - заявил топ-дипломат.

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Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) уже подтвердило систематическое применение широкого спектра различных методов пыток, включая сексуальное насилие, в отношении украинских военнопленных их российскими захватчиками. ЕС также осуждает отсутствие у заключенных доступа к внешнему миру и отказ в гуманитарном доступе для независимых наблюдателей.

"ЕС подтверждает свою твердую приверженность привлечению к ответственности всех исполнителей и соучастников российских военных преступлений против Украины", - добавил Боррель.

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