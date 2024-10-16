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Новости
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ЕС осудил казни украинских военнопленных Россией: серьезные нарушения Женевских конвенций

ЄС засудив страти українських військовополонених Росією

Европейский Союз решительно осудил казни украинских военнопленных Россией.

Об этом говорится в заявлении главного дипломата Евросоюза Жозепа Борреля, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным из достоверных источников, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в российском плену погибло, по меньшей мере, 177 украинских военнопленных.

В частности, в заявлении Борреля упоминается, что 10 октября российские войска расстреляли девять украинских военнопленных в Курской области, а 1 октября 16 военнопленных были казнены Россией в Донецкой области.

"Европейский Союз решительно осуждает эти убийства, которые являются еще одним отвратительным примером жестокого обращения России с украинским народом. Эти случаи являются ужасными и представляют собой серьезные нарушения Женевских конвенций. Они демонстрируют постоянное и систематическое пренебрежение Россией международным правом, в частности, международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении шефа европейской дипломатии.

Боррель подчеркнул, что Россия имеет четкие обязательства по Уставу ООН и международному праву, которые она должна выполнять.

"То, что российские общественные деятели публично призывают к казни украинских военнопленных и восхваляют эти казни, призывая к новым, в очередной раз раскрывает истинную природу режима в Кремле", - заявил топ-дипломат.

Читайте: Россияне расстреляли украинских пленных во время массированного штурма на линии Любимовка - Новоивановка на Курщине, - военный Мельник

Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) уже подтвердило систематическое применение широкого спектра различных методов пыток, включая сексуальное насилие, в отношении украинских военнопленных их российскими захватчиками. ЕС также осуждает отсутствие у заключенных доступа к внешнему миру и отказ в гуманитарном доступе для независимых наблюдателей.

"ЕС подтверждает свою твердую приверженность привлечению к ответственности всех исполнителей и соучастников российских военных преступлений против Украины", - добавил Боррель.

Читайте: В настоящее время известно о 102 случаях казней украинских военнопленных россиянами, - Офис Генпрокурора

Автор: 

казнь (121) россия (96086) Евросоюз (17264) пленные (2169) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+12
Головне - не ескалювати, а те, що помре ще кілька тисяч українців - то дрібниця. Отаке міжнародне право.
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16.10.2024 23:13
+9
потужно засудив!
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16.10.2024 23:28
+9
І чомусь наші керманичі думають, що ст. 5 НАТО нас захистить від росії. Просто росія ще її не перевіряла на міцність. От міжнародне право перевірила, і воно виявилось фількиною грамотою.
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16.10.2024 23:46
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Головне - не ескалювати, а те, що помре ще кілька тисяч українців - то дрібниця. Отаке міжнародне право.
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16.10.2024 23:13 Ответить
Отаке лівацьке право, яке підмінило міжнародне право.
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16.10.2024 23:16 Ответить
І чомусь наші керманичі думають, що ст. 5 НАТО нас захистить від росії. Просто росія ще її не перевіряла на міцність. От міжнародне право перевірила, і воно виявилось фількиною грамотою.
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16.10.2024 23:46 Ответить
Які імпотенти
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16.10.2024 23:16 Ответить
Сильно засудив,чи не дуже?
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16.10.2024 23:18 Ответить
потужно засудив!
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16.10.2024 23:28 Ответить
Навіть надзвичайно потужно як в пусту бочку.
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16.10.2024 23:33 Ответить
Не уявляю як їм живеться з такими заявами і з тотальним обнуленням своєї ваги в світі?
Просто ганебне дійство!
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16.10.2024 23:44 Ответить
А точкові санкції проти тих, що розстрілювали, прийнято?
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16.10.2024 23:48 Ответить
Світ-лайно. Тільки загроза власній шкурі західних підарасів примусить їх хоч до якихось конкретних дій.
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17.10.2024 00:03 Ответить
Так а що далі то? Потужно засудив та прикупив нафти? Нахіба взагалі ці заяви, щось не розумію користі
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17.10.2024 03:31 Ответить
Засудив, висловивши просто глибоку стурбованість, а чи не багато й не мало, як глибоку стурбованість на грані великої занепокоєності?..
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17.10.2024 07:30 Ответить
Уявляю, як ржуть орки.
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17.10.2024 08:07 Ответить
 
 