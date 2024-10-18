Сутки на Харьковщине: враг ударил по двум районам

Российские захватчики не прекращают обстрелов Харьковщины. 17 октября и в ночь на 18 октября под вражеским огнем оказались Богодуховский и Чугуевский районы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов

Ночью 18 октября, в 02:13, в с. Щербаки российский беспилотник "Ланцет" ударил по автомобилю на автодороге Харьков - Богодухов - Ахтырка.

Вчера в Старом Салтове Чугуевского района российский КАБ ударил по мосту через Сиверский Донец, попал в воду. Информация о пострадавших не поступала.

В с. Бугаевка Чугуевского района в результате удара КАБом повреждено здание ресторана, одно из помещений комплекса разрушено полностью.

В Васищево Харьковской области в результате подрыва на неизвестном взрывоопасном предмете в лесополосе погиб 44-летний мужчина.

За сутки с Купянского и Боровского направлений эвакуировали 245 человек, в том числе - 29 детей.

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