Доба на Харківщині: ворог вдарив по двох районах

Російські загарбники не припиняють обстрілів Харківщини. 17 жовтня та у ніч проти 18 жовтня під ворожим вогнем опинилися Богодухівський та Чугуївський райони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Вночі 18 жовтня, о 02:13, у с. Щербаки російський безпілотник "Ланцет" вдарив по автомобілю на автошляху Харків - Богодухів - Охтирка.

Вчора у Старому Салтові Чугуївського району російський КАБ вдарив по мосту через Сіверський Донець, влучив у воду. Інформація про постраждалих не надходила.

У с. Бугаївка Чугуївського району внаслідок удару КАБ пошкоджена будівля ресторану, одне з приміщень комплексу зруйноване повністю.

У Васищевому Харківської області внаслідок підриву на невідомому вибухонебезпечному предметі у лісосмузі загинув 44-річний чоловік.

За добу з Купʼянського та Борівського напрямків евакуювали 245 людей, зокрема 29 дітей.

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