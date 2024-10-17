На лівому березі Осколу внаслідок обстрілів відсутні світло, тепло та вода, - Харківська ОВА

На лівому березі річки Оскол на Харківщині через російські обстріли фактично відсутні комунікації.

Про це в ефірі телемарафону заявив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Куп'янський напрямок залишається найважчим. Звідти у нас організовано евакуацію, з вересня виїхало вже майже 1,5 тис. осіб. За вчора ми вивезли 100 людей. План на сьогодні - 250 людей. Пріоритет - лівий берег Осколу, тому що там вже наразі внаслідок обстрілів відсутні фактично комунікації - теплопостачання, водопостачання, електропостачання. Маємо із тих територій вивезти приблизно 2,5 тисячі людей", - пояснив він.

За словами Синєгубова, всього на Харківщині планують евакуювати майже 10,5 тисяч жителів, зокрема з Борівського напрямку Ізюмського району, де оголошено обов’язкову примусову евакуацію сімей із дітьми. Також підлягають евакуації 134 сім’ї з дітьми.

Глава ОВА зазначив, що людей переважно перевозять до Харкова, але за бажанням вони можуть обрати будь-який інший регіон.

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