РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13140 посетителей онлайн
Новости Война
727 1

На левом берегу Оскола в результате обстрелов отсутствуют свет, тепло и вода, - Харьковская ОВА

На лівому березі Осколу відсутні світло, тепло та вода

На левом берегу реки Оскол на Харьковщине из-за российских обстрелов фактически отсутствуют коммуникации.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Купянское направление остается самым тяжелым. Оттуда у нас организована эвакуация, с сентября выехало уже почти 1,5 тыс. человек. За вчера мы вывезли 100 человек. План на сегодня - 250 человек. Приоритет - левый берег Оскола, потому что там уже сейчас в результате обстрелов отсутствуют фактически коммуникации - теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Должны с тех территорий вывезти около 2,5 тысячи человек", - пояснил он.

По словам Синегубова, всего на Харьковщине планируют эвакуировать почти 10,5 тысяч жителей, в том числе - из Боровского направления Изюмского района, где объявлена обязательная принудительная эвакуация семей с детьми. Также подлежат эвакуации 134 семьи с детьми.

Глава ОВА отметил, что людей преимущественно перевозят в Харьков, но по желанию они могут выбрать любой другой регион.

Также читайте: Сутки на Харьковщине: враг ударил по Богодуховскому и Чугуевскому районам управляемыми авиабомбами

Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2101)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
більше місяця там немає нічого. прокинулися
показать весь комментарий
17.10.2024 14:50 Ответить
 
 