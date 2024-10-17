На левом берегу Оскола в результате обстрелов отсутствуют свет, тепло и вода, - Харьковская ОВА
На левом берегу реки Оскол на Харьковщине из-за российских обстрелов фактически отсутствуют коммуникации.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Купянское направление остается самым тяжелым. Оттуда у нас организована эвакуация, с сентября выехало уже почти 1,5 тыс. человек. За вчера мы вывезли 100 человек. План на сегодня - 250 человек. Приоритет - левый берег Оскола, потому что там уже сейчас в результате обстрелов отсутствуют фактически коммуникации - теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Должны с тех территорий вывезти около 2,5 тысячи человек", - пояснил он.
По словам Синегубова, всего на Харьковщине планируют эвакуировать почти 10,5 тысяч жителей, в том числе - из Боровского направления Изюмского района, где объявлена обязательная принудительная эвакуация семей с детьми. Также подлежат эвакуации 134 семьи с детьми.
Глава ОВА отметил, что людей преимущественно перевозят в Харьков, но по желанию они могут выбрать любой другой регион.
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