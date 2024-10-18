Бойцы 46-й ОАэМБр отбили штурм оккупантов на Кураховском направлении: уничтожено 5 танков и 10 бронемашин. ВИДЕО

Бойцы 46-й ОАэМБр отбили штурм оккупантов на Кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время двух волн атаки оккупантов было уничтожено 5 российских танков и 10 бронемашин.

"Горячий прием российским оккупантам устроили воины 46-й отдельной аэромобильной бригады. Во время очередного самоубийственного штурма украинских позиций при поддержке 33 единиц техники противник дважды за сутки пытался прорвать оборону, однако ни утренний туман, ни вечерние сумерки не помогли врагу. Благодаря работе операторов дронов и артиллерии было уничтожено 5 танков и 10 бронемашин", - говорится в комментарии к видео.

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