Бійці 46-ї ОАеМБр відбили штурм окупантів на курахівському напрямку: знищено 5 танків та 10 бронемашин. ВIДЕО

Бійці 46-ї ОАеМБр відбили штурм окупантів на курахівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час двох хвиль атаки окупантів було знищено 5 російських танків та 10 бронемашин.

"Гарячий прийом російським окупантам влаштували воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади. Під час чергового самогубного штурму українських позицій за підтримки 33-х одиниць техніки супротивник двічі на добу намагався прорвати оборону, проте ані ранковий туман, ані вечірні сутінки не допомогли ворогові. Завдяки роботі операторів дронів та артилерії було знищено 5 танків та 10 бронемашин", - йдеться у коментарі до відео.

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