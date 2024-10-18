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Новини Війна
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Бійці 46-ї ОАеМБр відбили штурм окупантів на курахівському напрямку: знищено 5 танків та 10 бронемашин. ВIДЕО

Бійці 46-ї ОАеМБр відбили штурм окупантів на курахівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час двох хвиль атаки окупантів було знищено 5 російських танків та 10 бронемашин.

"Гарячий прийом російським окупантам влаштували воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади. Під час чергового самогубного штурму українських позицій за підтримки 33-х одиниць техніки супротивник двічі на добу намагався прорвати оборону, проте ані ранковий туман, ані вечірні сутінки не допомогли ворогові. Завдяки роботі операторів дронів та артилерії було знищено 5 танків та 10 бронемашин", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 46-ї ОАМБр знищили 2 танки, 2 БМП і 8 мотоциклів ворога на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

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Гарного полювання 46-тій!!!!
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18.10.2024 13:52 Відповісти
Як же їх дох....я. Тисячі і тисячі і тисячі всього знищено. Кінця і краю не видно. І зброю свою, українську, зеленский не робить. Тварина.
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18.10.2024 16:37 Відповісти
 
 