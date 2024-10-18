Бійці 46-ї ОАеМБр відбили штурм окупантів на курахівському напрямку: знищено 5 танків та 10 бронемашин. ВIДЕО
Бійці 46-ї ОАеМБр відбили штурм окупантів на курахівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час двох хвиль атаки окупантів було знищено 5 російських танків та 10 бронемашин.
"Гарячий прийом російським окупантам влаштували воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади. Під час чергового самогубного штурму українських позицій за підтримки 33-х одиниць техніки супротивник двічі на добу намагався прорвати оборону, проте ані ранковий туман, ані вечірні сутінки не допомогли ворогові. Завдяки роботі операторів дронів та артилерії було знищено 5 танків та 10 бронемашин", - йдеться у коментарі до відео.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар18.10.2024 13:52 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
Danger Zone
показати весь коментар18.10.2024 16:37 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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