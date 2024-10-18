РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10577 посетителей онлайн
Новости
1 895 13

НАТО призывает Румынию эффективно отвечать на залеты российских дронов и ракет, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

НАТО призывает Румынию "эффективно отвечать" на нарушение ее воздушного пространства российскими дронами и ракетами.

Об этом от имени Североатлантического альянса заявил его генсек Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он подчеркнул, что НАТО должно продемонстрировать, что воздушное пространство его стран-членов является приоритетом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Румынии снова нашли обломки российского "Шахеда"

"И учитывая войну России против Украины, которая привела к нарушению воздушного пространства стран НАТО, в частности Румынии, я хочу сказать следующее. НАТО проявляет свою солидарность и также мы призываем румынские власти эффективно ответить на этот инцидент", - заявил Рютте.

Последний инцидент с нарушением воздушного пространства Румынии "неизвестной воздушной целью" произошел вечером 17 октября, тогда страна поднимала в небо истребители.

Автор: 

крылатые ракеты (888) НАТО (10070) россия (96139) Румыния (1116) Рютте Марк (382) дроны (4089)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Все верно.
А то получается, что кацапы используют НАТО (его воздушное пространство) для ударов по Украине.
И не боятся никакой эскалации
показать весь комментарий
18.10.2024 16:36 Ответить
+5
Ти ба, здається у Рютте є яйця. Сподіваюсь, що це не тільки розмови.
показать весь комментарий
18.10.2024 16:30 Ответить
+5
ефективна, потужна, стурбованість
показать весь комментарий
18.10.2024 16:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ти ба, здається у Рютте є яйця. Сподіваюсь, що це не тільки розмови.
показать весь комментарий
18.10.2024 16:30 Ответить
Нічого у нього немає.
Це не Ердоган, залетів літак у Турцію, нах@й, не дивлячись на те що х@йло може відповісти ядеркою.
показать весь комментарий
18.10.2024 17:22 Ответить
ефективна, потужна, стурбованість
показать весь комментарий
18.10.2024 16:30 Ответить
Румуни! - це зальот
показать весь комментарий
18.10.2024 16:31 Ответить
Все верно.
А то получается, что кацапы используют НАТО (его воздушное пространство) для ударов по Украине.
И не боятся никакой эскалации
показать весь комментарий
18.10.2024 16:36 Ответить
цікаво чому ж він не закликав поляків.територією котрої іноді проходять транзитні шляхи для рашистських ракет.котрі прямують на Україну_?
показать весь комментарий
18.10.2024 16:42 Ответить
Можливо тому, що це вам приснилось
показать весь комментарий
18.10.2024 17:00 Ответить
" не спи ,сурожа"https://news.online.ua/u-polshhi-pidtverdili-prolit-rosiiskoyi-raketi-nad-svojeiu-teritorijeiu-870456/
показать весь комментарий
18.10.2024 19:49 Ответить
Єта другоє.
показать весь комментарий
18.10.2024 17:12 Ответить
якийсь цирк: поляки та румуни кажуть: "нам НАТО не дозволяє збивати ракети і дрони", а Рютте закликає рішучіше діяти... Вони у нас такому навчилися?
показать весь комментарий
18.10.2024 17:18 Ответить
я ж кажу - куколди
показать весь комментарий
18.10.2024 18:11 Ответить
Іване,спробуй ти! Чому я? Ти ж дурніший. Нехай румуни щось роблять. А як же грізне НАТО,де його міць та єдність? Вкакались,мильна булька. А Румунія.. Її не жаль.
показать весь комментарий
18.10.2024 18:34 Ответить
 
 