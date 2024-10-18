НАТО призывает Румынию эффективно отвечать на залеты российских дронов и ракет, - Рютте
НАТО призывает Румынию "эффективно отвечать" на нарушение ее воздушного пространства российскими дронами и ракетами.
Об этом от имени Североатлантического альянса заявил его генсек Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Он подчеркнул, что НАТО должно продемонстрировать, что воздушное пространство его стран-членов является приоритетом.
"И учитывая войну России против Украины, которая привела к нарушению воздушного пространства стран НАТО, в частности Румынии, я хочу сказать следующее. НАТО проявляет свою солидарность и также мы призываем румынские власти эффективно ответить на этот инцидент", - заявил Рютте.
Последний инцидент с нарушением воздушного пространства Румынии "неизвестной воздушной целью" произошел вечером 17 октября, тогда страна поднимала в небо истребители.
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Це не Ердоган, залетів літак у Турцію, нах@й, не дивлячись на те що х@йло може відповісти ядеркою.
А то получается, что кацапы используют НАТО (его воздушное пространство) для ударов по Украине.
И не боятся никакой эскалации