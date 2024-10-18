НАТО закликає Румунію ефективно відповідати на зальоти російських дронів та ракет, - Рютте

НАТО закликає Румунію "ефективно відповідати" на порушення її повітряного простору російськими дронами та ракетами.

Про це від імені Північноатлантичного альянсу заявив його генсек Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що НАТО має продемонструвати, що повітряний простір його країн-членів є пріоритетом.

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"І зважаючи на війну Росії проти України, яка призвела до порушення повітряного простору країн НАТО, зокрема Румунії, я хочу сказати наступне. НАТО виявляє свою солідарність і також ми закликаємо румунську владу ефективно відповісти на цей інцидент", – заявив Рютте.

Останній інцидент з порушенням повітряного простору Румунії "невідомою повітряною ціллю" відбулося ввечері 17 жовтня, тоді країна підіймала у небо винищувачі.