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НАТО закликає Румунію ефективно відповідати на зальоти російських дронів та ракет, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте

НАТО закликає Румунію "ефективно відповідати" на порушення її повітряного простору російськими дронами та ракетами.

Про це від імені Північноатлантичного альянсу заявив його генсек Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що НАТО має продемонструвати, що повітряний простір його країн-членів є пріоритетом.

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"І зважаючи на війну Росії проти України, яка призвела до порушення повітряного простору країн НАТО, зокрема Румунії, я хочу сказати наступне. НАТО виявляє свою солідарність і також ми закликаємо румунську владу ефективно відповісти на цей інцидент", – заявив Рютте.

Останній інцидент з порушенням повітряного простору Румунії "невідомою повітряною ціллю" відбулося ввечері 17 жовтня, тоді країна підіймала у небо винищувачі.

Автор: 

крилаті ракети (1080) НАТО (6530) росія (65974) Румунія (1188) Рютте Марк (420) дрони (4876)


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Топ коментарі
+6
Все верно.
А то получается, что кацапы используют НАТО (его воздушное пространство) для ударов по Украине.
И не боятся никакой эскалации
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18.10.2024 16:36 Відповісти
+5
Ти ба, здається у Рютте є яйця. Сподіваюсь, що це не тільки розмови.
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18.10.2024 16:30 Відповісти
+5
ефективна, потужна, стурбованість
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18.10.2024 16:30 Відповісти
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Ти ба, здається у Рютте є яйця. Сподіваюсь, що це не тільки розмови.
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18.10.2024 16:30 Відповісти
Нічого у нього немає.
Це не Ердоган, залетів літак у Турцію, нах@й, не дивлячись на те що х@йло може відповісти ядеркою.
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18.10.2024 17:22 Відповісти
ефективна, потужна, стурбованість
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18.10.2024 16:30 Відповісти
Румуни! - це зальот
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18.10.2024 16:31 Відповісти
Все верно.
А то получается, что кацапы используют НАТО (его воздушное пространство) для ударов по Украине.
И не боятся никакой эскалации
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18.10.2024 16:36 Відповісти
цікаво чому ж він не закликав поляків.територією котрої іноді проходять транзитні шляхи для рашистських ракет.котрі прямують на Україну_?
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18.10.2024 16:42 Відповісти
Можливо тому, що це вам приснилось
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18.10.2024 17:00 Відповісти
" не спи ,сурожа"https://news.online.ua/u-polshhi-pidtverdili-prolit-rosiiskoyi-raketi-nad-svojeiu-teritorijeiu-870456/
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18.10.2024 19:49 Відповісти
Єта другоє.
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18.10.2024 17:12 Відповісти
якийсь цирк: поляки та румуни кажуть: "нам НАТО не дозволяє збивати ракети і дрони", а Рютте закликає рішучіше діяти... Вони у нас такому навчилися?
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18.10.2024 17:18 Відповісти
я ж кажу - куколди
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18.10.2024 18:11 Відповісти
Іване,спробуй ти! Чому я? Ти ж дурніший. Нехай румуни щось роблять. А як же грізне НАТО,де його міць та єдність? Вкакались,мильна булька. А Румунія.. Її не жаль.
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18.10.2024 18:34 Відповісти
 
 