Пока нет решения об освобождении от мобилизации бывших гражданских пленных, - "слуга народа" Вениславский

Верховная Рада пока не имеет конкретных предложений относительно того, как предоставить отсрочку от мобилизации гражданским, которые были освобождены из российского плена.

Об этом LIGA.net сообщил нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета парламента Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

В сентябре Вениславский в комментарии Радио Свобода сообщил, что вопрос отстранения или отсрочки от мобилизации бывших гражданских пленных может быть решен в ближайшее время.

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Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится этот вопрос и как это будет выглядеть - отдельным законом или изменениями в закон о мобилизации - нардеп сказал: "На данный момент еще нет окончательной модели решения этой проблемы. Не могу спрогнозировать".