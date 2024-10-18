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Новости мобилизации
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Пока нет решения об освобождении от мобилизации бывших гражданских пленных, - "слуга народа" Вениславский

Член оборонного комітету парламенту,

Верховная Рада пока не имеет конкретных предложений относительно того, как предоставить отсрочку от мобилизации гражданским, которые были освобождены из российского плена.

Об этом LIGA.net сообщил нардеп от Слуги народа, член оборонного комитета парламента Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

В сентябре Вениславский в комментарии Радио Свобода сообщил, что вопрос отстранения или отсрочки от мобилизации бывших гражданских пленных может быть решен в ближайшее время.

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Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится этот вопрос и как это будет выглядеть - отдельным законом или изменениями в закон о мобилизации - нардеп сказал: "На данный момент еще нет окончательной модели решения этой проблемы. Не могу спрогнозировать".

Автор: 

мобилизация (2809) пленные (2172) Вениславский Федор (272)


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А ось цей ЧЛЕН не має бажання власним прикладом заохотити українців ..подати приклад і піти добровольцем на фронт????..
Я впевнений шо навіть ЖОДЕН РОДИЧ цього ЧЛЕНА не воює
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18.10.2024 19:28 Ответить
Син представника президента в Конституційному суді й депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Федора Веніславського купив у липні на аукціоні в США автомобіль Mercedes за 576 тис. гривень і звільнився з дипломатичної служби в Міністерстві закордонних справ.
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18.10.2024 20:57 Ответить
если все плохо - есть "влк" и ничего больше вроде как совсем не надо. и вообще законы во время войны менять нельзя. по хорошему - с 14го года. ну, пускай с 19го - все всем "нормально же" было? все "депутаты" работали "с населением", принимали очень важные законы, а вдруг в 22м появилось и трое детей, и чинуши, и "тцк" и 25 лет и т.д. и т.п. это прям сплошная массовая диверсия, по тупости или "завербовали" это уже второй вопрос, но отвечать - с логической точки зрения - должны, скопом.
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18.10.2024 20:33 Ответить
 
 