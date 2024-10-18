Поки немає рішення щодо звільнення від мобілізації колишніх цивільних полонених, - "слуга народу" Веніславський

Верховна Рада поки що не має конкретних пропозицій щодо того, як надати відстрочення від мобілізації цивільним, які були звільнені з російського полону.

Про це LIGA.net повідомив нардеп від Слуги народу, член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

У вересні Веніславський у коментарі Радіо Свобода повідомив, що питання відсторонення або відстрочення від мобілізації колишніх цивільних полонених може бути розв'язано найближчим часом.

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Відповідаючи на питання щодо того, на якій стадії перебуває це питання та як це виглядатиме – окремим законом чи змінами до закону про мобілізацію – нардеп сказав: "На цей момент ще немає остаточної моделі розв'язання цієї проблеми. Не можу спрогнозувати".