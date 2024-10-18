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Поки немає рішення щодо звільнення від мобілізації колишніх цивільних полонених, - "слуга народу" Веніславський
Верховна Рада поки що не має конкретних пропозицій щодо того, як надати відстрочення від мобілізації цивільним, які були звільнені з російського полону.
Про це LIGA.net повідомив нардеп від Слуги народу, член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.
У вересні Веніславський у коментарі Радіо Свобода повідомив, що питання відсторонення або відстрочення від мобілізації колишніх цивільних полонених може бути розв'язано найближчим часом.
Відповідаючи на питання щодо того, на якій стадії перебуває це питання та як це виглядатиме – окремим законом чи змінами до закону про мобілізацію – нардеп сказав: "На цей момент ще немає остаточної моделі розв'язання цієї проблеми. Не можу спрогнозувати".
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Я впевнений шо навіть ЖОДЕН РОДИЧ цього ЧЛЕНА не воює