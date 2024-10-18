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Новини Мобілізація
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Поки немає рішення щодо звільнення від мобілізації колишніх цивільних полонених, - "слуга народу" Веніславський

Член оборонного комітету парламенту,

Верховна Рада поки що не має конкретних пропозицій щодо того, як надати відстрочення від мобілізації цивільним, які були звільнені з російського полону.

Про це LIGA.net повідомив нардеп від Слуги народу, член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

У вересні Веніславський у коментарі Радіо Свобода повідомив, що питання відсторонення або відстрочення від мобілізації колишніх цивільних полонених може бути розв'язано найближчим часом.

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Відповідаючи на питання щодо того, на якій стадії перебуває це питання та як це виглядатиме – окремим законом чи змінами до закону про мобілізацію – нардеп сказав: "На цей момент ще немає остаточної моделі розв'язання цієї проблеми. Не можу спрогнозувати".

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мобілізація (3112) полонені (2296) Веніславський Федір (293)


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А ось цей ЧЛЕН не має бажання власним прикладом заохотити українців ..подати приклад і піти добровольцем на фронт????..
Я впевнений шо навіть ЖОДЕН РОДИЧ цього ЧЛЕНА не воює
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18.10.2024 19:28 Відповісти
Син представника президента в Конституційному суді й депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Федора Веніславського купив у липні на аукціоні в США автомобіль Mercedes за 576 тис. гривень і звільнився з дипломатичної служби в Міністерстві закордонних справ.
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18.10.2024 20:57 Відповісти
если все плохо - есть "влк" и ничего больше вроде как совсем не надо. и вообще законы во время войны менять нельзя. по хорошему - с 14го года. ну, пускай с 19го - все всем "нормально же" было? все "депутаты" работали "с населением", принимали очень важные законы, а вдруг в 22м появилось и трое детей, и чинуши, и "тцк" и 25 лет и т.д. и т.п. это прям сплошная массовая диверсия, по тупости или "завербовали" это уже второй вопрос, но отвечать - с логической точки зрения - должны, скопом.
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18.10.2024 20:33 Відповісти
 
 