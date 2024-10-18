Захватчики ударили по Одессе, повреждена жилая застройка
Вечером пятницы, 18 октября, оккупанты ударили по Одессе. В результате вражеской атаки в городе повреждена жилая застройка.
Об этом сообщил городской совет Одессы, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате российской ракетной атаки в Одессе повреждена жилая застройка. На месте возник пожар. Работают спасательные и оперативные службы", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
Отметим, что в 20:42 Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Одесской области.
А в 21:02 ВС информировали о скоростной цели на Одессу.
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▪️на первой произошло возгорание трёхэтажного частного дома, повреждены два легковых автомобиля. на месте обнаружены боеприпасы от кассетной ракеты.
▪️на второй в результате падения обломков ракеты повреждены около 10 частных жилых домов и один автомобиль.
▪️на третьей повреждён забор и частный дом
Пострадавших к счастью нет