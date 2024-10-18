Захватчики ударили по Одессе, повреждена жилая застройка

Вечером пятницы, 18 октября, оккупанты ударили по Одессе. В результате вражеской атаки в городе повреждена жилая застройка.

Об этом сообщил городской совет Одессы, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате российской ракетной атаки в Одессе повреждена жилая застройка. На месте возник пожар. Работают спасательные и оперативные службы", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

Отметим, что в 20:42 Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Одесской области.

А в 21:02 ВС информировали о скоростной цели на Одессу.

Смотрите также: В Одессе задержан экс-правохранитель, под видом работника ГБР требовавший у местного 60 тыс. долларов. ФОТОрепортаж