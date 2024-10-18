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Новости Война
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Захватчики ударили по Одессе, повреждена жилая застройка

Окупанти атакували Одесу

Вечером пятницы, 18 октября, оккупанты ударили по Одессе. В результате вражеской атаки в городе повреждена жилая застройка.

Об этом сообщил городской совет Одессы, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате российской ракетной атаки в Одессе повреждена жилая застройка. На месте возник пожар. Работают спасательные и оперативные службы", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет.

Отметим, что в 20:42 Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Одесской области.

А в 21:02 ВС информировали о скоростной цели на Одессу.

Смотрите также: В Одессе задержан экс-правохранитель, под видом работника ГБР требовавший у местного 60 тыс. долларов. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27784) Одесса (7919)


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Таке, житлова забудова. Все життя людей
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18.10.2024 23:51 Ответить
❗️https://t.me/odessa_infonews/60693 В результате вечерней ракетной атаки повреждения получили 3 локации в Одессе:
▪️на первой произошло возгорание трёхэтажного частного дома, повреждены два легковых автомобиля. на месте обнаружены боеприпасы от кассетной ракеты.
▪️на второй в результате падения обломков ракеты повреждены около 10 частных жилых домов и один автомобиль.
▪️на третьей повреждён забор и частный дом
Пострадавших к счастью нет
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19.10.2024 00:12 Ответить
 
 