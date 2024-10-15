В Одессе задержан экс-правохранитель, под видом работника ГБР требовавший у местного 60 тыс. долларов. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали бывшего правоохранителя из Одессы, выдававшего себя за работника Государственного бюро расследований и требовавшего у местного жителя 60 тысяч долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Вымогал деньги якобы за долг

Как отмечается, в сентябре 2024 года фигурант решил "подзаработать" и начал требовать у знакомого жителя Одессы 60 тысяч долларов США. Поводом для вымогательства он назвал то, что мужчина якобы задолжал эти деньги другому его знакомому.

"Экс-правоохранитель привлек к вымогательству сообщника и решил представляться работником ГБР. Он в течение месяца требовал у потерпевшего деньги, угрожал ему, психологически давил на него и даже следил за его семьей", - говорится в сообщении.

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Фигуранты публиковали в соцсетях фотографии членов семьи потерпевшего с провокационными подписями, присылали потерпевшему фото и видео того, как следят за ним и его семьей. Поэтому потерпевший решил отдать деньги, которые не занимал, при условии, что его семье оставят в покое.

11 октября 2024 года экс-правоохранителя с сообщником задержали во время получения части оговоренной суммы - 25 тысяч долларов США.





Мера пресечения экс-правоохранителю

Сейчас бывшему правоохранителю и его подельнику сообщено о подозрении в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Подозреваемым избрали меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В ГБР добавили, что следствие проверяет возможность того, что фигурант систематически занимался "выбиванием" денег из других граждан.

Также выяснилось, что экс-правоохранитель уже находится под следствием по факту взяточничество и порчи чужого имущества.

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