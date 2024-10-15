РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13708 посетителей онлайн
Новости Фото
8 673 4

В Одессе задержан экс-правохранитель, под видом работника ГБР требовавший у местного 60 тыс. долларов. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали бывшего правоохранителя из Одессы, выдававшего себя за работника Государственного бюро расследований и требовавшего у местного жителя 60 тысяч долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Вымогал деньги якобы за долг

Как отмечается, в сентябре 2024 года фигурант решил "подзаработать" и начал требовать у знакомого жителя Одессы 60 тысяч долларов США. Поводом для вымогательства он назвал то, что мужчина якобы задолжал эти деньги другому его знакомому.

Викрито експравоохоронця, який видавав себе за працівника ДБР

"Экс-правоохранитель привлек к вымогательству сообщника и решил представляться работником ГБР. Он в течение месяца требовал у потерпевшего деньги, угрожал ему, психологически давил на него и даже следил за его семьей", - говорится в сообщении.

Читайте также: ГБРовец Говорущак с семьей за несколько лет приобрели недвижимости и автомобилей на 35 млн грн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фигуранты публиковали в соцсетях фотографии членов семьи потерпевшего с провокационными подписями, присылали потерпевшему фото и видео того, как следят за ним и его семьей. Поэтому потерпевший решил отдать деньги, которые не занимал, при условии, что его семье оставят в покое.

11 октября 2024 года экс-правоохранителя с сообщником задержали во время получения части оговоренной суммы - 25 тысяч долларов США.

Викрито експравоохоронця, який видавав себе за працівника ДБР
Викрито експравоохоронця, який видавав себе за працівника ДБР

Мера пресечения экс-правоохранителю

Сейчас бывшему правоохранителю и его подельнику сообщено о подозрении в вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

Подозреваемым избрали меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Смотрите также: Депутат Хмельницкого горсовета разоблачена на незаконном обогащении на $1,5 млн, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

В ГБР добавили, что следствие проверяет возможность того, что фигурант систематически занимался "выбиванием" денег из других граждан.

Также выяснилось, что экс-правоохранитель уже находится под следствием по факту взяточничество и порчи чужого имущества.

Читайте также: Будут судить "неудачника"-правоохранителя, который трижды пытался переправить через границу двух уклонистов, - ГБР

Викрито експравоохоронця, який видавав себе за працівника ДБР
Викрито експравоохоронця, який видавав себе за працівника ДБР
Викрито експравоохоронця, який видавав себе за працівника ДБР
Викрито експравоохоронця, який видавав себе за працівника ДБР
Викрито експравоохоронця, який видавав себе за працівника ДБР

Автор: 

Одесса (7918) ГБР (3034)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
15.10.2024 11:26 Ответить
Звісно неправий, спокусився на чужий пиріг.
показать весь комментарий
15.10.2024 11:53 Ответить
Немає такого експравоохоронець, він буває живий або мертвий!
показать весь комментарий
15.10.2024 12:37 Ответить
"Також з'ясувалося, що експравоохоронець вже перебуває під слідством за фактом хабарництво та псування чужого майна",-

він просто повертав заставу та гроші, втрачені через вимушену бездіяльність.
Тішить позиція ТЦК, що взагалі не цікавиться експравоохоронцями!
Чи він вже так прібарахлілся, що навіть 72 грн на лист шкода?
А як же "служити будуть всі"?
показать весь комментарий
15.10.2024 13:30 Ответить
 
 