В Одесі затримано експравоохоронця, який під виглядом працівника ДБР вимагав у місцевого 60 тис. доларів. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали колишнього правоохоронця з Одеси, який видавав себе за працівника Державного бюро розслідувань та вимагав у місцевого мешканця 60 тисяч доларів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Вимагав гроші нібито за борг

Як зазначається, у вересні 2024 року фігурант вирішив "підзаробити" та почав вимагати у знайомого мешканця Одеси 60 тисяч доларів США. Приводом для вимагання він назвав те, що чоловік нібито заборгував ці гроші іншому його знайомому.

"Експравоохоронець залучив до вимагання спільника та вирішив представлятися працівником ДБР. Він протягом місяця вимагав у потерпілого гроші, погрожував йому, психологічно тиснув на нього та навіть стежив за його родиною", - йдеться у повідомленні.

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Фігуранти публікували в соцмережах фотографії членів сім’ї потерпілого з провокативними підписами, надсилали потерпілому фото та відео того, як стежать за ним та його сім’єю. Тому потерпілий вирішив віддати гроші, які не позичав, за умови, що його сім’ї дадуть спокій.

11 жовтня 2024 року експравоохоронця зі спільником затримали під час одержання частини обумовленої суми – 25 тисяч доларів США.





Запобіжний захід експравоохоронцю

Наразі колишньому правоохоронцю та його поплічнику повідомлено про підозру у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України).

Підозрюваним обрали запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

У ДБР додали, що слідство перевіряє можливість того, що фігурант систематично займався "вибиванням" грошей з інших громадян.

Також з’ясувалося, що експравоохоронець вже перебуває під слідством за фактом хабарництво та псування чужого майна.

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