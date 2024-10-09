Депутатку Хмельницької міськради викрито на незаконному збагаченні на $1,5 млн, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У депутатки Хмельницької міської ради виявили понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Як зазначається, жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки.
Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті.
Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.
Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).
Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.
Досудове розслідування триває.
Інакше починають гнити.
Хлопці без ніг, без рук, без очей потребують допомоги і грошей на лікування. Та й просто на добре харчування. На ліки. На класні протези.
А отака жаба, смердюча могильна жаба, жере, пхає гроші собі в горлянку, у носа, у вуха, у *****, у дупу.
Ненавиджу таких українчиків! Таких жлобастих ненажерливих хитродупих хитрованів. Рука б не здригнулася б. Але перд тим посадити на воду і хліб, у яму з жабами і тарганами. На цеп. Або дупою на мурашник. Полити сиропом.
Патужна і незламна!
Ми не розуміємо, про що мова, коли вестерни говорять про корупцію - зеля.
"Економічна правда":
"Правоохоронці масово затримують голів МСЕК. Однак аналіз ЕП судових справ свідчить, що після гучних викриттів та заяв влади про невідворотність покарання ЖОДЕН працівник медичної сфери за ґратами не опинився.
Після кожного такого випадку під акомпанемент суспільного осуду влада обіцяє суворе покарання підозрюваним, аби заспокоїти громадян та не допустити повторення випадків хабарництва серед медиків.
Проте аналіз даних з Реєстру судових рішень за останні три роки свідчить про інше: гучні справи завершуються формальними вироками або умовними термінами."
І що найгірше, безнаказність ніколи не зупинить інших схильних до злочинів.
2. більшої мафії при владі ніж зараз за зе-н*ркомана в Україні за останні 33 роки ніколи не було !!! вовка зе, в цьому плані, навіть єнакіївського "тричі несудимого" завгара вітю ялинковича переплюнув !!!
Якщо добре по кишенях ЗЕленого Шапітолію пройтися, то обсяги Західної допомоги будуть виглядати жалюгідно у порівнянні з потужними надбаннями кінця епохи бідності.
Но !!! И его и эту курву и остальное кодло!!! Слуг и опзжжж.ищбрал мудрый народ!!!! пАржать ..