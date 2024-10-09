Депутатку Хмельницької міськради викрито на незаконному збагаченні на $1,5 млн, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У депутатки Хмельницької міської ради виявили понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки.

Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Костін підписав заяву на звільнення свого ексзаступника Вербицького, якого підозрюють у незаконному збагаченні





Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.

Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

Досудове розслідування триває.

Читайте також: НАЗК повторно перевірить декларацію очільниці Хмельницької МСЕК Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні













