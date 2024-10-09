УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5277 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 209 66

Депутатку Хмельницької міськради викрито на незаконному збагаченні на $1,5 млн, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У депутатки Хмельницької міської ради виявили понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки.

Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Костін підписав заяву на звільнення свого ексзаступника Вербицького, якого підозрюють у незаконному збагаченні

Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні
Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні

Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.

Наразі фігурантка затримана за підозрою у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

Досудове розслідування триває.

Читайте також: НАЗК повторно перевірить декларацію очільниці Хмельницької МСЕК Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні

Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні
Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні
Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні
Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні
Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні
Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні
Депутатка Хмельницької міської ради викрита на незаконному збагаченні

Автор: 

декларація (1453) ДБР (3704) незаконне збагачення (207) Хмельницька область (1011)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Дивно,таке враження ,що корупціє лише у Хмельницької обл.,а у решті регіонів всі білі та пухнасті!!))
показати весь коментар
09.10.2024 10:25 Відповісти
+17
Як же це все огидно.
Хлопці без ніг, без рук, без очей потребують допомоги і грошей на лікування. Та й просто на добре харчування. На ліки. На класні протези.
А отака жаба, смердюча могильна жаба, жере, пхає гроші собі в горлянку, у носа, у вуха, у *****, у дупу.
Ненавиджу таких українчиків! Таких жлобастих ненажерливих хитродупих хитрованів. Рука б не здригнулася б. Але перд тим посадити на воду і хліб, у яму з жабами і тарганами. На цеп. Або дупою на мурашник. Полити сиропом.
показати весь коментар
09.10.2024 10:29 Відповісти
+14
Поділиться і буде далі жити із задоволенням.Хіба колись було інакше?
показати весь коментар
09.10.2024 10:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що це робиця?Якись шабаш в країні..
показати весь коментар
09.10.2024 10:16 Відповісти
треба створювати петицію за автоматичне конфіскацію грошей корупціонерів на потреби ЗСУ та іх прозоре використання.зелена влада діє за принципом грабуй награбоване.
показати весь коментар
09.10.2024 10:26 Відповісти
Ти мені скажи як може бути керівник приватної фірми корупціонером. Ти голосував за не лоха напевно?
показати весь коментар
09.10.2024 19:14 Відповісти
Легко! Даючи хабарь за приняття рішення,даючи откат і т.д і т.п !!))
показати весь коментар
09.10.2024 21:50 Відповісти
А про автоматичну конфіскацію про це дуже гарно писав вона ульянов.
показати весь коментар
09.10.2024 19:15 Відповісти
То давно робиця...тепер "криша" виїхала...і от...прозріли...яко котята шліпі )))
показати весь коментар
10.10.2024 09:08 Відповісти
Поділиться і буде далі жити із задоволенням.Хіба колись було інакше?
показати весь коментар
09.10.2024 10:18 Відповісти
хех, тетка у котороф 6 лямов зелени нашли уже дома сидит под домашним
показати весь коментар
09.10.2024 10:23 Відповісти
там застава 500 млн !!
показати весь коментар
09.10.2024 12:19 Відповісти
ну вы смешной - 500 лямов грн заставы откинула а лямов 6 млн долларов+ намутила)))
показати весь коментар
09.10.2024 12:59 Відповісти
Поки що сидить. Значить 500 млн грн не так просто назбирати. До речі, отой що на кроваті, то чоловік. На волі. Вже обіцяє усе порішати і за неї і за сина.
показати весь коментар
10.10.2024 12:39 Відповісти
А що робиться у ВР,страшно навіть думати... .
показати весь коментар
09.10.2024 10:23 Відповісти
Дивно,таке враження ,що корупціє лише у Хмельницької обл.,а у решті регіонів всі білі та пухнасті!!))
показати весь коментар
09.10.2024 10:25 Відповісти
Просто у ціх вже з вікон пакєти з грошима почали вивалюватися а решті дали час підчистити за собою хвости і не світитися деякий час.
показати весь коментар
09.10.2024 12:45 Відповісти
Ну не всюди ж "криша" виїхала.....
показати весь коментар
10.10.2024 09:10 Відповісти
А потім ці гроші раптово зникнуть з камери збереження речових доказів ДБР або суду і потраплять до кишень інших колекціонерів грошових знаків
показати весь коментар
09.10.2024 10:26 Відповісти
добре "працюють". Схоже,що зараз почнеться нова хвиля міграції з України .
показати весь коментар
09.10.2024 10:27 Відповісти
Блаженні ті, що вірують.....
показати весь коментар
10.10.2024 09:11 Відповісти
Зайдите с обыском до агента сивковича,эта депутатка по сравнению с ним просто нищенка.
показати весь коментар
09.10.2024 10:28 Відповісти
Це хто ? Інший вже давно десь в расєє.
показати весь коментар
09.10.2024 12:20 Відповісти
Перед зберіганням гроші треба обробити антисептиком і використати пакетне штабелювання - це паралельна або перпендикулярна укладання лініями, які поділяють їх між собою. Пакети фіксуються в різні конфігурації і розміри штабеля з вживання контейнерів, піддонів, різних обв'язок.
Інакше починають гнити.
показати весь коментар
09.10.2024 10:29 Відповісти
Приємно читати, зразу видно що Ви людина з високими професійними навичками та багатим досвідом у даній сфері. Рекомендую надавати платні послуги для зелених казнокрадів це шлях до успіху однозначно.😊
показати весь коментар
09.10.2024 11:00 Відповісти
Я б на них самих попшикав антисептиком. Росплодилась зараза.
показати весь коментар
09.10.2024 11:45 Відповісти
Ггггииии...а крім зелених ВСІ такі білі і пухнасті?!)))
показати весь коментар
10.10.2024 09:13 Відповісти
Як же це все огидно.
Хлопці без ніг, без рук, без очей потребують допомоги і грошей на лікування. Та й просто на добре харчування. На ліки. На класні протези.
А отака жаба, смердюча могильна жаба, жере, пхає гроші собі в горлянку, у носа, у вуха, у *****, у дупу.
Ненавиджу таких українчиків! Таких жлобастих ненажерливих хитродупих хитрованів. Рука б не здригнулася б. Але перд тим посадити на воду і хліб, у яму з жабами і тарганами. На цеп. Або дупою на мурашник. Полити сиропом.
показати весь коментар
09.10.2024 10:29 Відповісти
Яка наївна - мабуть овечка шоу95((
показати весь коментар
09.10.2024 10:53 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 11:12 Відповісти
Те що хлопці без рук і ніг треба дякувати найвеличнішим лідору, а жінка керівник приватного бізнесу і задача бізнесу заробляти кошти в різних валютах.Не може бути бізнесмен корупціонером , він може дати хабар ,але це інший кримінальний злочин. Тут одні прихильники революційної необхідності - забрати і поділити.
показати весь коментар
09.10.2024 19:22 Відповісти
буде кандидатом до верховної зради...
показати весь коментар
09.10.2024 10:29 Відповісти
Ну,мабуть,на покупку мандату і збирала.
показати весь коментар
09.10.2024 11:08 Відповісти
Танцюють всі! - перевіряите інших
показати весь коментар
09.10.2024 10:31 Відповісти
Ні дня без корупційних викриттів.Ось де наша зброя,забезпечення захисників, їхні зарплати,укриття.Я не можу зрозуміти,чим займаються правоохоронні органи? По порожніх школах чергують?
показати весь коментар
09.10.2024 10:32 Відповісти
"чим займаються правоохоронні органи" - цим самим і займаються.
показати весь коментар
09.10.2024 10:54 Відповісти
Яка наївна - мабуть овечка шоу95((
показати весь коментар
09.10.2024 10:55 Відповісти
А ви бараншоу?
показати весь коментар
09.10.2024 13:05 Відповісти
Світланко - НА відміну від вас - я - не на зарплаті у Зелених ботоферм - як і будь яких інших- БОТЕКСклаб - то ваше - У колі- каклєти підробляєбе чи у дмиМудака??
показати весь коментар
10.10.2024 11:08 Відповісти
Не фантазуйте,а то це вже занадто
показати весь коментар
11.10.2024 17:16 Відповісти
Ви новину прочитали ? Органи її викрили і нам показали. Чекаємо затримання, суду і конфіскації.
показати весь коментар
09.10.2024 12:23 Відповісти
Дякую,що так детально описали процедуру
показати весь коментар
09.10.2024 13:06 Відповісти
Щось у Хмельницьку пороблено...
показати весь коментар
09.10.2024 10:32 Відповісти
Мабудь погано ділилися *НАВЄРХ*
показати весь коментар
09.10.2024 11:00 Відповісти
Хай перевірять верхівку ЗЕшобла - аруХАМА, дЕрмакаку, і решту гетьмананців. А ВСЕ решта - це 95шоу боротьби з корупцією. Ну і ЩЕ - прибирання "міленьких" конкурентів у величезній СХЕМІ державного розпилу бюджету(((
показати весь коментар
09.10.2024 10:37 Відповісти
Прямо Монте-Хмельницький, український Лас-Вегас.
показати весь коментар
09.10.2024 10:48 Відповісти
https://x.com/avdey777ka avdeyka

Патужна і незламна!

Ми не розуміємо, про що мова, коли вестерни говорять про корупцію - зеля.

"Економічна правда":

"Правоохоронці масово затримують голів МСЕК. Однак аналіз ЕП судових справ свідчить, що після гучних викриттів та заяв влади про невідворотність покарання ЖОДЕН працівник медичної сфери за ґратами не опинився.

Після кожного такого випадку під акомпанемент суспільного осуду влада обіцяє суворе покарання підозрюваним, аби заспокоїти громадян та не допустити повторення випадків хабарництва серед медиків.

Проте аналіз даних з Реєстру судових рішень за останні три роки свідчить про інше: гучні справи завершуються формальними вироками або умовними термінами."
показати весь коментар
09.10.2024 10:51 Відповісти
Якщо конфіскація награбованого відбувається вже результат.
показати весь коментар
09.10.2024 12:27 Відповісти
Конфісковується не все. Голими-босими корупціонери-мародери не залишаються. Живуть на волі краще, ніж більшість тих, хто не краде, не бере хабарів.
І що найгірше, безнаказність ніколи не зупинить інших схильних до злочинів.
показати весь коментар
09.10.2024 12:35 Відповісти
Конфіскують усе що описане і є рішення суду. Далі варіанти.
показати весь коментар
10.10.2024 13:18 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 11:11 Відповісти
ця тупорила запроданка з Рави-Руської разом із зе розмінувала Чонгар, запускаючи у 2020-21 роках "шатли" до окупованого кацапами Криму, чи дуже допомогла з окупацією Маріуполя та усього півдня України а ж до Миколаєва практично !!!

показати весь коментар
09.10.2024 11:50 Відповісти
Засунь собі свого потрошенка майна і його наступника - куди зможеш - бажано - в пельку
показати весь коментар
10.10.2024 11:13 Відповісти
а що так у Вас прошу пана "підгоріло" ??? що прада очі колить ???
показати весь коментар
10.10.2024 12:48 Відповісти
Юра - я НЕНАВИДЖУ тих, хто топить за МАФІЮ в Україні - свідомо, чи за гроші свідомо
показати весь коментар
10.10.2024 19:23 Відповісти
1. я не Юра ...
2. більшої мафії при владі ніж зараз за зе-н*ркомана в Україні за останні 33 роки ніколи не було !!! вовка зе, в цьому плані, навіть єнакіївського "тричі несудимого" завгара вітю ялинковича переплюнув !!!
показати весь коментар
10.10.2024 19:49 Відповісти
Дибілів там..хоч греблю гати....
показати весь коментар
10.10.2024 09:17 Відповісти
Сосна - навіть корабельна - Це те саме що і ДУБ. Чим більше сосен - тим "міцніше" буде оборона.
показати весь коментар
10.10.2024 11:11 Відповісти
Тут 1,5 лимона баксів, там 3 лимона.

Якщо добре по кишенях ЗЕленого Шапітолію пройтися, то обсяги Західної допомоги будуть виглядати жалюгідно у порівнянні з потужними надбаннями кінця епохи бідності.
показати весь коментар
09.10.2024 11:25 Відповісти
нифига себе суммы у депутата городского совета ...
показати весь коментар
09.10.2024 11:45 Відповісти

Жоден із затриманих за корупцію співробітників МСЕК не сів у в'язницю, - ЗМІ
https://antikor.com.ua/articles/728329-ni_odin_iz_zaderhannyh_za_korruptsiju_sotrudnikov_msek_ne_sel_v_tjurjmu_-_smi
показати весь коментар
09.10.2024 12:47 Відповісти
Все, що потрібно знати про правосуддя в Україні.
показати весь коментар
09.10.2024 12:51 Відповісти
Зато нардеп Кривошеев категорически против повышения выплат военнослужащим, типа это не наш метод и не пристало украинцам, защищающим Родину, получать за это нормальную оплату.
показати весь коментар
09.10.2024 14:13 Відповісти
Ніколи такого небуло....і от знову !?))
показати весь коментар
09.10.2024 17:25 Відповісти
Депутата конечно же из.....команды найкрасчего? Величайшего ....зели..
Но !!! И его и эту курву и остальное кодло!!! Слуг и опзжжж.ищбрал мудрый народ!!!! пАржать ..
показати весь коментар
09.10.2024 23:19 Відповісти
 
 